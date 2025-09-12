Olanda îşi condiţionează participarea la Eurovision 2026 de excluderea Israelului

Televiziunea publică olandeză AVROTROS a anunţat vineri că nu va participa la Festivalul Eurovision 2026 atât timp cât participarea în concurs a Israelului va fi acceptată, considerând că prezenţa israeliană, având în vedere tragedia umanitară din Fâşia Gaza, este incompatibilă cu valorile de „pace, egalitate şi respect” pe care, conform postului, ar trebui să le reprezinte competiţia, informează agenția de știri EFE.

Într-un comunicat, AVROTROS a explicat că „nu mai poate justifica” participarea israeliană din cauza „suferinţei umane grave şi continue din Gaza”, în plus faţă de „deteriorarea libertăţii presei, cu excluderea deliberată” a jurnaliştilor internaţionali şi uciderea reporterilor locali.

„De asemenea, s-a dovedit ingerinţa guvernului israelian în ediţia trecută a festivalului, când evenimentul a fost utilizat ca instrument politic. Acest lucru contrazice caracterul apolitic al competiţiei. Aceste circumstanţe sunt contrare valorilor pe care AVROTROS le apără ca televiziune publică”, a avertizat postul public de televiziune olandez, transmite Agerpres.

În acest sens, a anunţat că participarea olandeză la Eurovision 2025 „nu va fi posibilă câtă vreme Israelul va fi admis” de către Uniunea Europeană de Radiodifuziune (UER), organizatoarea evenimentului.

„Dacă UER decide să nu permită participarea Israelului, AVROTROS va fi încântată să participe anul viitor. În aşteptarea acestei decizii, toate pregătirile continuă în mod normal”, a subliniat radiodifuzorul olandez.

Eurovision va avea loc anul viitor, în mai, la Viena, iar ţările trebuie să comunice, de obicei, înainte de octombrie dacă vor participa sau nu la competiţie, deşi anul acesta termenul a fost extins în mod excepţional până în decembrie.

Decizia olandeză vine într-un moment de presiune internaţională crescândă. În ultimele zile, Slovenia, Spania, Islanda şi Irlanda au avertizat că nu vor participa la Viena în 2026 dacă Israelul va concura.

Eurovision, care, aşa cum a amintit AVROTROS, a fost creat în 1956 pentru a uni Europa după război şi după o perioadă de diviziune, a reunit anul acesta 37 de ţări şi a depăşit 160 de milioane de spectatori.

UER menţine deocamdată Israelul pe lista provizorie.

Israelul a ocupat locul al doilea la ediţia de anul acesta şi locul cinci la cea din 2024, în timp ce UER a suspendat participarea Rusiei din cauza invaziei în Ucraina astfel încât niciun cântăreţ rus nu a putut participa la ultimele patru ediţii.

Participarea Israelului la Eurovison ar putea fi supusă la vot la următoarea adunare a UER, care va avea loc sediul său din Geneva, pe 4 şi 5 decembrie.