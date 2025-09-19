Oana Țoiu: România condamnă încălcarea spațiului aerian al Estoniei de avioane de vânătoare rusești / “Această acțiune este iresponsabilă”
România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești și califică acțiunea drept “iresponsabilă”, potrivit unui mesaj publicat de ministrul român de Externe, Oana Țoiu, pe rețeaua socială X.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
“Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile. Un motiv în plus pentru a adopta și aplica al 19-lea pachet de sancțiuni. În calitate de stat membru al UE și aliat al NATO, precum și de țară confruntată cu astfel de provocări din partea Rusiei, România își exprimă solidaritatea deplină cu Estonia”, a scris Oana Țoiu.
Trei avioane de vânătoare rusești au pătruns vineri în spațiul aerian estonian, într-o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico persoane familiarizate cu incursiunea.
Avioanele MiG-31 – interceptori grei capabili să transporte racheta hipersonică rusă Kinjal – au traversat aproximativ cinci mile marine în interiorul teritoriului estonian și s-au îndreptat spre capitala Tallinn, potrivit unor persoane informate cu privire la situație.
Avioanele au zburat în cerc timp de aproximativ 12 minute înainte ca NATO să trimită avioane italiene F-35 pentru a le respinge.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan nu merge la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare / România va fi reprezentată de ministrul de externe/ De ce absența președintelui este notabilă
Ministrul de Externe: Cu siguranţă ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor / Dacă ei au crezut că această provocare va intimida, sau încercările lor de a micşora solidaritatea europeană o să fie cu succes, se înşală
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.