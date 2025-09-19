G4Media.ro
Oana Țoiu: România condamnă încălcarea spațiului aerian al Estoniei de avioane de…

finlanda estonia rusia
Sursa Foto: caitoproject.eu

Oana Țoiu: România condamnă încălcarea spațiului aerian al Estoniei de avioane de vânătoare rusești / “Această acțiune este iresponsabilă”

19 Sep

România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești și califică acțiunea drept “iresponsabilă”, potrivit unui mesaj publicat de ministrul român de Externe, Oana Țoiu, pe rețeaua socială X.





“Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile. Un motiv în plus pentru a adopta și aplica al 19-lea pachet de sancțiuni. În calitate de stat membru al UE și aliat al NATO, precum și de țară confruntată cu astfel de provocări din partea Rusiei, România își exprimă solidaritatea deplină cu Estonia”, a scris Oana Țoiu.

Trei avioane de vânătoare rusești au pătruns vineri în spațiul aerian estonian, într-o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico persoane familiarizate cu incursiunea.

Avioanele MiG-31 – interceptori grei capabili să transporte racheta hipersonică rusă Kinjal – au traversat aproximativ cinci mile marine în interiorul teritoriului estonian și s-au îndreptat spre capitala Tallinn, potrivit unor persoane informate cu privire la situație.

Avioanele au zburat în cerc timp de aproximativ 12 minute înainte ca NATO să trimită avioane italiene F-35 pentru a le respinge.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

