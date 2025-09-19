Oana Țoiu: România condamnă încălcarea spațiului aerian al Estoniei de avioane de vânătoare rusești / “Această acțiune este iresponsabilă”

România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești și califică acțiunea drept “iresponsabilă”, potrivit unui mesaj publicat de ministrul român de Externe, Oana Țoiu, pe rețeaua socială X.

“Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile. Un motiv în plus pentru a adopta și aplica al 19-lea pachet de sancțiuni. În calitate de stat membru al UE și aliat al NATO, precum și de țară confruntată cu astfel de provocări din partea Rusiei, România își exprimă solidaritatea deplină cu Estonia”, a scris Oana Țoiu.

Trei avioane de vânătoare rusești au pătruns vineri în spațiul aerian estonian, într-o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico persoane familiarizate cu incursiunea.

Avioanele MiG-31 – interceptori grei capabili să transporte racheta hipersonică rusă Kinjal – au traversat aproximativ cinci mile marine în interiorul teritoriului estonian și s-au îndreptat spre capitala Tallinn, potrivit unor persoane informate cu privire la situație.

Avioanele au zburat în cerc timp de aproximativ 12 minute înainte ca NATO să trimită avioane italiene F-35 pentru a le respinge.