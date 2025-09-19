Avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian în apropiere de Tallinn, într-o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO
Avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte de a fi respinse de avioane NATO, scrie publicația Politico.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Trei avioane de vânătoare rusești au pătruns vineri în spațiul aerian estonian, într-o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico persoane familiarizate cu incursiunea.
Avioanele MiG-31 – interceptori grei capabili să transporte racheta hipersonică rusă Kinjal – au traversat aproximativ cinci mile marine în interiorul teritoriului estonian și s-au îndreptat spre capitala Tallinn, potrivit unor persoane informate cu privire la situație.
Avioanele au zburat în cerc timp de aproximativ 12 minute înainte ca NATO să trimită avioane italiene F-35 pentru a le respinge.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Primele livrări de arme SUA pentru Ucraina din cadrul noului mecanism includ rachete de apărare aeriană, anunţă Zelenski
Ministrul danez al apărării anunţă un exerciţiu militar în Groenlanda fără participarea Statelor Unite
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.