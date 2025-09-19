G4Media.ro
Avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian în apropiere de…

Sursa foto: Ministry of Defense of the Russian Federation (eng.mil.ru)

Avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian în apropiere de Tallinn, într-o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO

19 Sep

Avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte de a fi respinse de avioane NATO, scrie publicația Politico.

Trei avioane de vânătoare rusești au pătruns vineri în spațiul aerian estonian, într-o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico persoane familiarizate cu incursiunea.

Avioanele MiG-31 – interceptori grei capabili să transporte racheta hipersonică rusă Kinjal – au traversat aproximativ cinci mile marine în interiorul teritoriului estonian și s-au îndreptat spre capitala Tallinn, potrivit unor persoane informate cu privire la situație.

Avioanele au zburat în cerc timp de aproximativ 12 minute înainte ca NATO să trimită avioane italiene F-35 pentru a le respinge.


