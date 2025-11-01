G4Media.ro
12 oferte pentru realizarea celui de-al treilea tronson al Autostrăzii A8: Târgu…

A8-Autostrada Târgu Neamț-Iași Ungheni
12 oferte pentru realizarea celui de-al treilea tronson al Autostrăzii A8: Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni / Când ar putea fi gata lucrările

Compania Națională de Investiții Rutiere a primit 𝟏𝟐 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐞 pentru contractul privind proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8, Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni, lung de 17, 7 km, informează ZiaruldeIași.

Contractul este estimat la 5,3-6,25 miliarde de lei.

Etapa evaluării ofertelor ar urma să se încheie la finalul lunii februarie,2026, la care se adaugă perioada de contestații. Odată atribuit, contractul se va derula pe parcursul a aproape patru ani: 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru construirea propriu-zisă.

Printre ofertanți se află o firmă din India care a contestat procedura după ce Compania Națională de Investiții Rutiere îi transmisese inițial că nu poate să participe. S-au înscris de asemenea firme angajate deja în alte proiecte de autostradă din Iași precum Ozaltin (Turcia), dar și companii care debutează în acest domeniu – precum Eky-Sam și Conest din Iași.

Procedurile de licitație pentru celelalte două loturi din jurul Iașului, DN 24-Golăiești și Golăiești-Prut, sunt suspendate în urma contestării lor. Citește mai mult pe ZiaruldeIași.

