O elevă de 9 ani a obţinut a luat Bacalaureatul în Franța…

carti, elevi, scoala, studiu, copii, lectura, examene
sursa foto: © Petro | Dreamstime.com

O elevă de 9 ani a obţinut a luat Bacalaureatul în Franța / Originară din Caraibe, fata locuiește în Dubai și va merge la două universități, de informatică şi drept

Articole6 Sep 0 comentarii

O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, a anunţat vineri Ministerul Educaţiei Naţionale, relatează AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

Eleva, care a susţinut examenul la Paris, în calitate de candidat independent, la specialităţile matematică şi fizică-chimie, a obţinut diploma la examenul de recuperare, deci fără calificativ.

„Cel mai tânăr absolvent de bacalaureat anterior, care avea sub 12 ani, a fost în 1989” şi avea vârsta de 11 ani, a precizat ministerul pentru AFP, fără a da mai multe detalii.

O organizaţie din domeniul educaţiei, Isoset, spune într-un comunicat că a asistat această elevă folosind o metodă dezvoltată în colaborare cu un alt absolvent precoce, Hugo Sbai, care a obţinut diploma la vârsta de 12 ani în 2012.

Întrebat de AFP, Hugo Sbai a precizat că tânăra absolventă, originară din Grenada (stat insular din Caraibe), nu are cetăţenie franceză. Ea a învăţat la Dubai, într-o şcoală internaţională, şi nu era francofonă la început. A început să înveţe franceza la vârsta de 6 ani şi să urmeze cursuri cu profesori la toate materiile „pe măsură ce înţelegea”, a precizat el, subliniind că „are un IQ (coeficient intelectual) normal”.

„A progresat treptat, până în momentul în care ne-a spus că vrea să susţină bacalaureatul”, a adăugat el.

Această absolventă excepţională, care a obţinut o diplomă pe care marea majoritate a francezilor o obţin la 17 sau 18 ani, a decis acum să urmeze studii superioare, deoarece „vrea să continue să înveţe lucruri noi”, a dezvăluit Hugo Sbai. Anul acesta, ea va începe un program dublu de studii în informatică şi drept la două universităţi, în Franţa şi în străinătate, continuând să locuiască în Dubai, a precizat el.

Până în prezent, recordul de precocitate la bacalaureat era deţinut de Arthur Ramiandrisoa, care a susţinut examenul la vârsta de 11 ani şi 11 luni, în 1989. El nu a pus niciodată piciorul în vreo şcoală, părinţii săi asigurându-i educaţia acasă, conform unei metode pe care tatăl său a descris-o într-o carte intitulată „Metoda Arthur”.

Anul acesta, la bacalaureatul din Franţa s-a înscris un candidat şi mai tânăr, în vârstă de opt ani, dar acesta nu s-a prezentat în final la examene.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

