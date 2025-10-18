G4Media.ro
David Attenborough a devenit cel mai în vârstă câştigător al unui Daytime…

David Attenborough a devenit cel mai în vârstă câştigător al unui Daytime Emmy. Britanicul de 99 de ani a realizat un film Neflix despre un grup de maimuțe care trăiesc în jungla din Sumatra

Sir David Attenborough a doborât recordul pentru cel mai în vârstă câştigător al unui premiu Daytime Emmy pentru activitatea sa la documentarul Secret Lives of Orangutans, relatează BBC, transmite News.ro.

Britanicul în vârstă de 99 de ani a câştigat premiul pentru Outstanding Daytime Personality, categorie non-daily, cu filmul Netflix care prezintă un grup de maimuţe care trăiesc în jungla din Sumatra, Indonezia, aceasta câştigând încă două premii.

Sir David a doborât recordul deţinut anterior de actorul Dick Van Dyke, care avea 98 de ani când a câştigat premiul pentru cel mai bun actor invitat într-un serial dramatic difuzat în timpul zilei, în 2024.

Cea de-a 52-a ediţie anuală a premiilor Daytime Emmy a avut loc vineri în Pasadena, California, dar Sir David, care peste opt luni va împlini 100 de ani, nu a fost prezent.

Secret Lives of Orangutans a câştigat, de asemenea, premiile pentru cea mai bună regie muzicală şi compoziţie şi cea mai bună echipă de regie pentru un program non-ficţiune difuzat în timpul zilei, filmat cu o singură cameră.

Scenarist, prezentator şi naturalist, cariera lui Sir David se întinde pe mai bine de 70 de ani, timp în care vocea sa a devenit sinonimă cu programele de istorie naturală atât în Marea Britanie, cât şi în întreaga lume vorbitoare de limbă engleză.

Peste 40 de specii de animale şi plante au fost numite după el.

