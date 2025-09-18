O dronă a lovit un hotel din orașul turistic israelian Eilat
Paramedicii și forțele de securitate intervin după ce martori ocular au raportat un atac cu dronă în orașul Eilat, cel mai sudic punct al Israelului, transmite Times of Israel.
Potrivit martorilor și imaginilor apărute online, drona a lovit un hotel.
Nu este clar dacă atacul s-a soldat cu victime.
Sirenele au sunat în oraș, avertizând asupra unui posibil atac cu drone. În ultimele luni, rebelii houthi din Yemen au lansat zeci de drone asupra Israelului, multe dintre ele vizând Eilat.
Eyewitnesses report a drone impact in Eilat. https://t.co/aURJJoma23 pic.twitter.com/5SHLNWpP5N
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 18, 2025
Nu există, deocamdată, o revendicare oficială a responsabilității pentru drona care a lovit Eilat, deși orașul a fost vizat în repetate rânduri de drone lansate de rebelii houthi din Yemen, sprijiniți de Iran.
Un cont de Telegram strâns asociat cu conducerea houthi a publicat videoclipuri ale atacului cu dronă, distribuite online de israelieni, și a lăudat atacul, fără însă a-l revendica explicit ca fiind o acțiune a rebelilor houthi.
