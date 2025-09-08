O bogată necropolă romană a fost descoperită în Albania

O echipă de arheologi din Albania a descoperit o cameră mortuară de dimensiuni mari din perioada romană, secolele III – IV d.Hr., prima necropolă de acest fel descoperită vreodată în această ţară ce a făcut odinioară parte din Imperiul Roman, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

În urma informaţiilor primite de la localnici care au observat o serie de pietre neobişnuite pe un platou din apropierea graniţei cu Macedonia de Nord, o echipă de la Institutul de Arheologie din Tirana a început săpăturile în prima parte a lunii august şi a descoperit o structură subterană ce prezintă plăci mari din calcar inscripţionate cu litere greceşti.

„Inscripţia ne spune că una dintre persoanele îngropate acolo purta numele de Gelliano, un nume tipic pentru perioada romană. Nu cunoaştem identitatea celui de-al doilea individ găsit în mormânt, dar este probabil vorba de un membru al familiei”, a declarat coordonatorul săpăturilor arheologice, Erikson Nikolli.

Necropola, ce măsoară 9 metri pe 6 metri, reprezintă prima descoperire din Albania a unui mormânt al unei familii romane bogate. Oficialităţile locale doresc să transforme această descoperire într-o atracţie turistică.

„Am descoperit, de asemenea, o bucată de material brodată cu fir de aur, ceea ce ne confirmă convingerea că avem de-a face cu un membru al clasei superioare”, a precizat Erikson Nikolli.

Printre descoperiri se mai numără farfurii de sticlă şi cuţite.

Nikolli a spus că mormântul fusese jefuit de cel puţin două ori – o dată în Antichitate şi apoi mai târziu, când s-au folosit utilaje grele pentru a muta o stâncă masivă deasupra camerei.

El a explicat că numele ocupantului era înscris cu litere greceşti, dar avea un sens latin, în timp ce o a doua inscripţie indică faptul că mormântul era dedicat zeului Jupiter.

Experţii nu au descifrat încă alte inscripţii de pe pietrele găsite în apropiere, despre care se crede că au aparţinut unui alt monument înconjurat acum de lanuri de porumb şi o carieră de piatră.