G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

„Am rezolvat conflictul dintre Aberbaidjan şi Albania” / Gafa lui Trump din…

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

„Am rezolvat conflictul dintre Aberbaidjan şi Albania” / Gafa lui Trump din conferinţa de presă din Marea Britanie: a pronunţat greşit numele Azerbaidjanului şi a confundat Armenia cu Albania

Articole19 Sep • 285 vizualizări 0 comentarii

O nouă gafă marca Donald Trump. În timpul unei conferinţe de presă în Marea Britanie, joi, preşedintele american s-a lăudat că a rezolvat conflictul dintre Azerbaidjan – pronunţând greşit numele ţării – şi Albania, după decenii de confruntări în Nagorno-Karabakh. După cum au relatat mai multe ziare străine, este a treia oară în câteva săptămâni când Donald Trump confundă Armenia cu Albania, notează publicația Le Figaro, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Alături de premierul britanic, cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite şi-a exprimat regretul faţă de atitudinea omologului său rus în ceea ce priveşte problema ucraineană.

„Sunt foarte dezamăgit că acest conflict nu a fost rezolvat”, a declarat el în faţa jurnaliştilor. Pentru a-şi demonstra capacitatea de a rezolva astfel de probleme, republicanul a vrut să citeze exemplul confruntărilor din Nagorno-Karabah. „Când ne gândim că am rezolvat conflictul dintre Aberbaidjan şi Albania, de exemplu, care dura de ani de zile”, a asigurat Donald Trump, fără să-şi dea seama de greşelile sale.

Preşedintele american a dezvăluit apoi detalii din culisele întâlnirii sale cu şefii de stat armean şi azer, care, potrivit lui, ar fi pus capăt conflictului: „Au început de o parte şi de alta a Biroului Oval, atât de departe unul de celălalt. Şi, pe măsură ce am stat împreună timp de o oră, s-au apropiat din ce în ce mai mult. La final, ne-am îmbrăţişat cu toţii”. „Am rezolvat problema şi am rezolvat şi altele, după cum ştiţi”, a concluzionat el.

La 8 august, Donald Trump a semnat împreună cu prim-ministrul armean Nikol Pashinyan şi preşedintele azer Ilham Aliyev un memorandum de înţelegere în şapte puncte, prin care părţile se angajează să încheie un acord de pace definitiv. Sub tutela Statelor Unite, cele două foste republici sovietice au făcut un pas fără precedent către soluţionarea unui conflict teritorial care datează de la sfârşitul anilor 1980. Este un „acord istoric”, s-a felicitat atunci preşedintele american.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Statele Unite aprobă vânzarea de lansatoare și rachete antitanc Javelin în valoare de 780 de milioane de dolari către Polonia

Articole19 Sep • 135 vizualizări
0 comentarii

Giganţii mass-media americane cedează presiunilor lui Trump pentru a-şi proteja interesele economice, chiar dacă asta înseamnă să pună libertatea de exprimare în plan secund

Articole19 Sep • 283 vizualizări
0 comentarii

SUA revocă vize pentru oameni de afaceri indieni, invocând legături cu traficul de precursori de fentanil / Trump a impus anterior tarife vamale de 50% asupra importurilor indiene, deteriorând relaţiile bilaterale

Articole19 Sep • 170 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.