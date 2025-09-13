G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O adolescentă din Ploiești, salvată de polițiști și jandarmi de la un…

Sursa foto: Freepik / bearfotos

O adolescentă din Ploiești, salvată de polițiști și jandarmi de la un gest suicidal de la etajul unei parcări supraetajate

Articole13 Sep 0 comentarii

O adolescentă care voia să se sinucidă aruncându-se de la etajul unei parcări supraetajate din centrul municipiului Ploieşti a fost salvată, sâmbătă, de poliţişti şi jandarmi, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoraul Judeţean de Poliţie Prahova şi de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti, în jurul orei 15:10, prin apel la 112, a fost semnalat faptul că o adolescentă de 16 ani se afla în pericol de a-şi pune capăt vieţii, într-o parcare supraetajată din municipiul Ploieşti.

„Tânăra se afla pe marginea pervazului, pregătită să facă un pas care i-ar fi curmat viaţa. (…) În acele clipe de luptă contra cronometru, jandarmul din cadrul Grupării Mobile Ploieşti a reuşit să se apropie discret de tânără, care părea că nu vrea să renunţe la gestul extrem, până când a reuşit să o tragă de pe marginea balustradei şi să o readucă în zona de siguranţă”, arată sursa citată.

Echipajul medical sosit ulterior i-a oferit fetei îngrijiri, fiind apoi transportată la spital, unde se află sub supraveghere.

Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES că fata ar fi recurs la acest gest pentru că s-ar fi despărţit de iubitul ei.

„Astăzi, trei colegi nu doar şi-au făcut datoria. Astăzi, trei oameni au arătat că, dincolo de uniformă, există inimă, empatie şi curaj. Astăzi, o fată are încă o şansă la viaţă”, se arată în comunicat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Incendiu cu degajări mari de fum, în apropiere de Ploieşti. Focul s-a extins pe 80 de hectare

Articole6 Sep • 752 vizualizări
0 comentarii

Adolescentă din Vrancea, amendată cu 1.000 de lei după un apel fals la 112 / Fata a spus că a urmat un trend de pe o reţea socială

Articole29 Aug 2025 • 627 vizualizări
1 comentariu

Incendiu de amploare, al doilea produs duminică, la care pompierii intervin în apropiere de Ploieşti

Articole27 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.