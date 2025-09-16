G4Media.ro
Nouă persoane rănite, după ce un autoturism a intrat într-o terasă, la…

Ambulanță / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Ambulanță / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Nouă persoane rănite, după ce un autoturism a intrat într-o terasă, la Piatra-Olt

Nouă persoane au necesitat îngrijiri medicale după ce un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 19 ani a intrat, accidental, într-o terasă din oraşul Piatra-Olt, au informat marţi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, notează Agerpres.

Accidentul a avut loc în noaptea de luni spre marţi, pe strada Crivei din oraşul Piatra-Olt.

„Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 19 ani, din comuna Fălcoiu, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a pierdut controlul direcţiei de deplasare, a părăsit partea carosabilă şi a intrat în terasa unei societăţi comerciale. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto, trei pasageri şi alte 5 persoane aflate pe terasă au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina”, au precizat reprezentanţii IPJ Olt.

Potrivit unor surse judiciare, accidentul s-a produs în contextul neadaptării vitezei la o curbă la stânga, şoferul maşinii pierzând controlul asupra autoturismului care ar fi ieşit de pe carosabil, ar fi lovit un gard şi apoi ar fi intrat în terasa unui bar unde se aflau mai multe persoane.

Tânărul care conducea autoturismul implicat în accident a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât şi cu aparatul pentru depistarea substanţelor psihoactive, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă.


