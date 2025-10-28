G4Media.ro
Bernadette Szocs / Sursa foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
VIDEO Bernadette Szocs, victorie spectaculoasă cu principala favorită: S-a calificat în optimile WTT Champions Montpellier 2025

28 Oct

Bernadette Szocs a făcut marți pasul în optimile WTT Champions Montpellier 2025, jucătoarea de tenis de masă din România reușind o victorie spectaculoasă contra principalei favorite, Chen Xingtong.

Szocs se află acum printre primele 16 jucătoare ale competiției după o victorie surprinzătoare.

Locul 19 mondial, Bernadette a trecut de Chen Xingtong (China, locul 3 mondial) cu scorul de 3-0 (11-7, 12-10, 11-2).

„Sunt fericită. Nu e prima dată când câştig împotriva ei. Am fost optimistă şi am vrut să joc fiecare punct. Mi-am făcut jocul aşa cum am vrut.

De fiecare dată când joc cu sportive din China, mă gândesc că joc cu oricare altă adversară.

Întotdeauna vreau să dau ce e mai bun la masa de joc şi să mă bucur de fiecare moment” – Bernadette Szocs. 

În optimi, Szocs va juca cu învingătoarea partidei dintre Ying Han (Germania) – Sabine Winter (Germania).

