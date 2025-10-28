VIDEO Bernadette Szocs, victorie spectaculoasă cu principala favorită: S-a calificat în optimile WTT Champions Montpellier 2025
Bernadette Szocs a făcut marți pasul în optimile WTT Champions Montpellier 2025, jucătoarea de tenis de masă din România reușind o victorie spectaculoasă contra principalei favorite, Chen Xingtong.
Szocs se află acum printre primele 16 jucătoare ale competiției după o victorie surprinzătoare.
Locul 19 mondial, Bernadette a trecut de Chen Xingtong (China, locul 3 mondial) cu scorul de 3-0 (11-7, 12-10, 11-2).
That scream says it all! 😤
A powerhouse performance from Bernadette Szocs here at #WTTMontpellier!🔥 #TableTennis pic.twitter.com/74QWmH7EP9
— World Table Tennis (@WTTGlobal) October 28, 2025
What a start to #WTTMontpellier! 🤯🇫🇷
Bernadette Szocs means business! She takes straight games against top seed Chen Xingtong and is on to the Round of 16! 💯#TableTennis pic.twitter.com/1AYFvCwayw
— World Table Tennis (@WTTGlobal) October 28, 2025
MONTPELLIER COMMENCE PAR UNE ÉNORME SURPRISE ! 😱
Bernadette Szocs🇷🇴 élimine la n°3 mondiale dès le premier tour ! Quelle sensation ! 🤯 pic.twitter.com/qou4dq0tor
— Cho Allez !🏓 (@ChoAllez) October 28, 2025
„Sunt fericită. Nu e prima dată când câştig împotriva ei. Am fost optimistă şi am vrut să joc fiecare punct. Mi-am făcut jocul aşa cum am vrut.
De fiecare dată când joc cu sportive din China, mă gândesc că joc cu oricare altă adversară.
Întotdeauna vreau să dau ce e mai bun la masa de joc şi să mă bucur de fiecare moment” – Bernadette Szocs.
În optimi, Szocs va juca cu învingătoarea partidei dintre Ying Han (Germania) – Sabine Winter (Germania).
