Procuratura poloneză cere ridicarea imunităţii unui fost ministru al justiţiei, în vederea arestării şi inculpării pentru corupție

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procuratura din Polonia a cerut marţi parlamentului de la Varşovia permisiunea de a-l aresta pe fostul ministru al justiţiei Zbigniew Ziobro, suspect de corupţie, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ziobro este acum deputat din partea partidului de dreapta Lege şi Justiţie (PiS), iar pentru a putea fi reţinut şi inculpat parlamentul trebuie să îi ridice imunitatea.

Politicianul în vârstă de 55 de ani este anchetat pentru 26 de presupuse infracţiuni, printre care crearea unei organizaţii de infractori şi participarea la aceasta, deturnare de fonduri în valoare de circa 40 de milioane de dolari, abuz de putere şi neîndeplinirea îndatoririlor oficiale.

În centrul acuzaţiilor se află Fondul pentru Justiţie, supervizat de ministerul justiţiei şi destinat ajutorării victimelor infracţiunilor.

Potrivit procurorilor, ca ministru, Ziobro le-a ordonat unor subalterni să deturneze bani din fondul respectiv către proiecte care ar putea aduce beneficii politice pentru PiS.

O purtătoare de cuvânt a procuraturii a afirmat că „pe baza dovezilor, nu există nicio îndoială că Zbigniew Ziobro ştia despre neregulile în alocarea unor sume nerambursabile din Fondul pentru Justiţiei”.

În decembrie anul trecut, procuratura i-a adus acuzaţii similare lui Marcin Romanowski, fost adjunct al lui Ziobro, fugit ulterior în Ungaria, unde a obţinut azil politic.

PiS s-a aflat la guvernare din 2015 până în 2023 şi a făcut o reformă în justiţie care a adus Polonia în conflict cu Comisia Europeană. Formaţiunea a fost răsturnată de la putere în urma alegerilor parlamentare din octombrie 2023.

Ulterior, guvernul de centru condus de premierul Donald Tusk a încercat să anuleze reforma controversată.