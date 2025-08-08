Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”. Joi a lipsit de la funeraliile acestuia

În octombrie anul trecut, Nicuşor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidenţiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiţia cu candidatul PRM Corneliu Vadim Tudor. ”Mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”, relata Nicuşor Dan, în toamna anului trecut, în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV.

Ales între timp preşedinte, Nicuşor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, primul şef al statului din perioada post-decembristă. Nicuşor Dan a fost prezent la Palatul Cotroceni, dar a urmărit procesiunea din biroul său prezidenţial, fără a coborî la catafalcul lui Ion Iliescu, susţin surse politice pentru News.ro. Nicuşor Dan a mai făcut referiri la Ion Iliescu şi cu alte ocazii, invocând termenul „democraţie originală” consacrat de acesta, dar şi când a fost întrebat într-un interviu ce ar prelua de la foştii preşedinţi ai României, transmite News.ro.

Insider politic: În finala Iliescu versus Vadim, aţi votat?

Nicuşor Dan: Da, mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG care se numea ATAC – Asociaţia Tineri pentru Acţiune Civică. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu.

Insider politic: Pe Iliescu?

Nicuşor Dan: Da.

Insider politic: Deci dvs l-aţi votat pe Ion Iliescu.

Nicuşor Dan: Da.

Insider politic: Surprinzător!

Nicuşor Dan: Da.

Insider politic: Aţi mai face şi astăzi la fel?

Nicuşor Dan: Cred că da.

Nicuşor Dan îl evocase pe fostul preşedinte al României şi cu mai puţin de o lună înaintea acestor declaraţii, la Consiliul Naţional al PNL în care şi-a exprimat susţinerea pentru candidatura lui Nicolae Ciuă la Cotroceni,

”„PNL-ul este partidul care după 89 a contribuit la a aduce România acolo unde este azi şi nu într-o democraţie originală, aşa cum şi-ar fi dorit-o Ion Iliescu”, spunea Nicuşor Dan.

El s-a mai referit la Iliescu şi într-un interviu acordat News.ro în aprilie 2025, din poziţia de candidat la Preşedinţie, când, întrebat ce ar împrumuta de la foştii preşedinţi, inclusiv de la acesta, a replicat: ” Ion Iliescu, multe defecte, un om echilibrat, un om care şi-a păstrat echilibrul”.

În octombrie 2004, Nicuşor Dan preluase al doilea mandat de primar general al Capitalei, după o competiţie cu Gabriela Firea (PSD), Sebastian Burduja (PNL) şi Cristian Popescu Piedone (PUSL). În acea perioadă, Nicuşor Dan era unul dintre cei mai curtaţi politicieni: toţi candidaţii de dreapta la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi ( USR), Nicolae Ciucă (PNL) şi Ludovic Orban ( Forţa Dreptei) se afişau cu primarul general în speranţa unui transfer de popularitate.

În plus, izbucnise ”războiul de la planşeul Unirii”, scandalul dintre primarul general şi primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă. Nicuşor Dan nu avizase proiectul de la Piaţa Unirii, în timp ce Daniel Băluţă mutase deja buldozerele în centrul Capitalei. Ulterior, Daniel Băluţă a amânat lucrările, în condiţiile în care şeful său de partid, Marcel Ciolacu, intrase în cursa pentru alegerile prezidenţiale, iar orice scandal public afecta campania liderului PSD. În final, alegerile prezidenţiale din luna noiembrie au fost anulate de CCR, pe motiv de ingerinţe străine în politica naţională.

În luna decembrie, la câteva zile după anularea scrutinului, Nicuşor Dan şi-a anunţat candidatura pentru Cotroceni din postura de independent, iar la alegerile din luna mai a reuşit să-l învingă în turul doi pe candidatul AUR George Simion. Înainte de a prelua mandatul prezidenţial, în ultima şedinţă ca primar general, Nicuşor Dan a avizat începerea lucrărilor la planşeul de la Piaţa Unirii, investiţie administrată de Primăria Sectorului4, condusă de Daniel Băluţă.

La alegerile prezidenţiale din anul 2000, s-au calificat în finală Ion Iliescu, din partea PSD, şi Corneliu Vadim Tudor, candidatul PRM, în condiţiile în care voturile dreptei s-au divizat între Teodor Stolojan (candidatul PNL) şi Mugur Isărescu, susţinut la acea vreme de CDR, alianţă care gravita în jurul PNŢCD, partid care avea să rateze intrarea în Parlament în acel an. Emil Constantinescu, preşedintele ales în 1996 din partea CDR, refuzase să candideze pentru al doilea mandat, în condiţiile în care cota sa de popularitate se prăbuşise în cei patru ani la Cotroceni.

În acel context, în care Vadim Tudor ameninţa cu execuţii pe stadion, mai multe personalităţi publice care în primii 10 ani după Revoluţie se poziţionaseră vocal împotriva lui Ion Iliescu, au îndemnat totuşi la vot pentru candidatul PSD, sub sloganul ”răul cel mai mic”. La acea dată, Nicuşor Dan revenise de la Paris, unde obţinuse doctoratul la Sorbona, şi era cercetător la Institutul de Matematică din Bucureşti.

Ajuns preşedinte al României, Nicuşor Dan a refuzat să participe la funeraliile lui Ion Iliescu, primul şef al statului ales prin vot liber după Revoluţie. Nicuşor Dan a fost prezent la Palatul Cotroceni atât miercuri, cât şi joi, dar a refuzat să coboare la catafalcul lui Ion Iliescu, în Sala Unirii. Preşedintele a urmărit ceremonia funerară din biroul său prezidenţial, susţin surse politice pentru news.ro. Totuşi, Nicuşor Dan a transmis un scurt mesaj prin intermediul Administraţiei Prezidenţiale, după anunţul decesului.

”Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziţiei anilor ‘90. Este obligaţia noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis preşedintele. Marile dosare ale epocii la care face trimitere preşedintele sunt Revoluţia şi Mineriada, care nu au fost soluţionate în cei 35 de ani scurşi de la producerea evenimentelor. Fostul preşedinte Ion Iliescu fusese pus sub acuzare pentru crime contra umanităţii în cele două dosare penale, însă procesele nici măcar nu începuseră.