Netanyahu cere Qatarului să-i expulzeze sau să-i judece pe teroriştii de pe teritoriul său

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut miercuri Qatarului să-i expulzeze sau să-i judece pe „teroriştii” de pe teritoriul său, în urma atacurilor israeliene de la Doha care au vizat lideri ai mişcării islamiste palestiniene Hamas, relatează AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Le spun Qatarului şi tuturor naţiunilor care adăpostesc terorişti: trebuie fie să-i expulzaţi, fie să-i aduceţi în faţa justiţiei. Pentru că dacă nu o faceţi, o vom face noi”, a declarat Netanyahu într-o înregistrare difuzată de biroul său.

Hamas a afirmat că şase persoane au fost ucise în atacul surpriză de marţi de la Doha, între care fiul lui Khalil al-Hayya, cea mai influentă figură a mişcării palestiniene din străinătate, precum şi şeful său de cabinet.

Qatarul a condamnat atacul ca fiind o „încălcare flagrantă a legilor şi normelor internaţionale” şi o „ameninţare gravă la adresa securităţii” populaţiei sale. Qatar, alături de Egipt şi Statele Unite ale Americii, sunt mediatori în războiul din Gaza dintre Israel şi Hamas, deşi negocierile vizând încetarea focului stagnează de mai multe luni.