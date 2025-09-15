G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

NATO este de facto în război cu Rusia, susține Kremlinul

nato, ucraina, trupe, radoslaw sikorski
Sursa foto: Facebook / NATO

NATO este de facto în război cu Rusia, susține Kremlinul

Articole15 Sep 0 comentarii

Alianţa Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dându-i o replică ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, relatează agenția de știri TASS, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„NATO este în război cu Rusia”, a subliniat reprezentantul Kremlinului. „Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”, a spus purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Potrivit acestuia, „NATO este implicată de facto în acest război” prin acordarea de sprijin direct şi indirect regimului de la Kiev.

„Garanţiile de securitate (pentru Ucraina) au rolul de a descuraja un potenţial adversar. Deci, ceea ce spunem este că, dacă se ajunge la un fel de pace, data viitoare când Rusia va încerca ceva împotriva Ucrainei, s-ar putea să intrăm în război cu Rusia”, declarase ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, citat de The Guardian.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ofiţeri americani, în vizită în Belarus pentru a observa exerciţiile militare comune cu Rusia

Articole15 Sep • 80 vizualizări
0 comentarii

Rusia avertizează Europa: Vom fi cu ochii pe orice stat care ne confiscă bunurile

Articole15 Sep • 180 vizualizări
0 comentarii

Rusia a pierdut 1.095.520 de soldaţi de la începutul invaziei din 2022, potrivit Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei

Articole15 Sep • 163 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.