Muralul lui Banksy a fost șters de pe clădirea Curții Regale de Justiție

Un mural realizat de artistul Banksy a fost șters de pe zidul unei clădiri a tribunalului din Londra. Muralul a apărut luni pe un zid exterior al clădirii Queen’s Building, din complexul Curții Regale de Justiție, scrie BBC.

Imaginea înfățișa un protestatar întins pe pământ, ținând o pancartă pătată cu sânge, în timp ce un judecător, purtând perucă și robă, se apleacă asupra lui, mânuind un ciocan.

Opera a fost acoperită în mai multe rânduri de când a fost descoperită și păzită de personalul de securitate, iar HM Courts & Tribunals Service a confirmat că va fi îndepărtată, deoarece clădirea este monument istoric și, prin urmare, protejată legal.

Banksy a confirmat că el este autorul operei printr-o postare pe Instagram, în care a arătat graffitiul înainte de a fi acoperit.

Unii au interpretat opera ca un comentariu la arestarea a sute de persoane pentru că au susținut Palestine Action, ținând pancarte la proteste.

Palestine Action a fost interzisă de guvern ca grup terorist în iulie, după ce activiștii au avariat avioane ale RAF.

Graffiti-urile realizate cu șabloane de Banksy critică adesea politica guvernamentală, războiul și capitalismul.

Vara trecută, artistul a început o campanie cu tema animalelor în capitală, compusă din nouă lucrări, care s-a încheiat cu un gorilă care părea să ridice un oblon de la intrarea în Grădina Zoologică din Londra.

Alte lucrări notabile includ piranha care înoată pe o cabină de poliție din City of London și un lup urlând pe o antenă parabolică, care a fost îndepărtată de pe acoperișul unui magazin din Peckham, sudul Londrei, la mai puțin de o oră după ce a fost dezvelit.

Banksy a fost cunoscut în trecut și pentru lucrările sale din Cisiordania.

BREAKING: They’re scrubbing @banksy The court is erasing Banksy’s mural just like it’s erasing our right to protest. pic.twitter.com/9PSKYcI2Dy — Good Law Project (@GoodLawProject) September 10, 2025



