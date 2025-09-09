Angajaţii de la Curtea Regală de Justiţie au acoperit muralul lui Banksy în care un judecător bate un protestatar cu ciocanul / Poliția a reținut în weekend aproape 900 de persoane din cauza susținerii grupului Palestine Action

O pictură realizată de Banksy, înfăţişând un judecător care loveşte cu ciocanul un protestatar neajutorat, a apărut pe zidurile Curţii Regale de Justiţie din Londra, înainte de a fi acoperită rapid de paznici, scrie The Guardian, transmite News.ro.

Banksy a confirmat că opera de artă îi aparţine, publicând luni, pe Instagram, fotografii ale acesteia.

Angajaţii locali au declarat că paznicii se aflau în faţa operei de artă, care se crede că face referire la protestele pro-Palestina.

Unul dintre ei, Matteo, a spus că a trecut pe acolo luni la ora 8.30, când paznicii încercau să împiedice oamenii să facă fotografii. Apoi au sosit mai mulţi angajaţi cu materiale pentru a o acoperi.

„Mi se pare dezgustător că au acoperit-o pur şi simplu”, a adăugat Matteo, care a asistat la arestări în cadrul unei proteste pro-palestiniene la Londra, sâmbătă. „Este clar că se tem de reacţia pe care o va stârni acest gest”.

Poliţia a reţinut aproape 900 de persoane în cadrul demonstraţiei împotriva interzicerii grupului de protest Palestine Action.

Un purtător de cuvânt al organizaţiei Defend Our Juries, care a organizat proteste împotriva interzicerii Palestine Action, a declarat: „Când legea este folosită ca instrument pentru a înăbuşi libertăţile civile, aceasta nu stinge disidenţa, ci o întăreşte. Aşa cum arată opera de artă a lui Banksy, statul poate încerca să ne priveze de libertăţile civile, dar suntem prea mulţi şi hotărârea noastră de a ne opune nedreptăţii nu poate fi învinsă”.

Fotografia publicată de Banksy pe Instagram arăta un avocat şi un ciclist trecând pe lângă opera de artă, care se află pe peretele clădirii Queen’s Building din complexul judiciar.

Protestatarul este reprezentat întins pe jos, ţinând în mână o pancartă albă cu stropi de sânge pe ea.

Un purtător de cuvânt al HM Courts and Tribunals Service a declarat că opera de artă a fost îndepărtată deoarece clădirea tribunalului este un monument istoric şi că sunt „obligaţi să păstreze caracterul său original”.

Queen’s Building a fost finalizată în 1964 şi este înregistrată ca imobil de gradul II, conform Listei Patrimoniului Naţional al Angliei, care oferă protecţie legală clădirilor cu un interes arhitectural sau istoric deosebit.

Banksy, a cărui identitate nu este cunoscută, este renumit pentru lucrările sale politice şi a pictat pe zidul de separare ridicat de Israel de-a lungul graniţei Cisiordaniei ocupate.

În luna mai, el a publicat o fotografie a unei lucrări din Marsilia – un far desenat cu şablonul şi cuvintele: „Vreau să fiu ceea ce ai văzut în mine”.