Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației Daniel David, respinsă de Senat

Moțiunea simplă inițiată de partidul extremist AUR împotriva ministrului Educației Daniel David a fost respinsă, luni, de Senat.

S-au înregistrat 40 de voturi „pentru”, 80 de voturi „împotrivă” și o abținere.

Votul a fost secret electronic.

Context: Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR, va fi adoptată de Parlament.