Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației Daniel David, respinsă de Senat

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației Daniel David, respinsă de Senat

Moțiunea simplă inițiată de partidul extremist AUR împotriva ministrului Educației Daniel David a fost respinsă, luni, de Senat.

S-au înregistrat 40 de voturi „pentru”, 80 de voturi „împotrivă” și o abținere.

Votul a fost secret electronic.

Context: Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR, va fi adoptată de Parlament.

Plenul Senatului a dezbătut și votat luni moţiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educaţiei. Liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu, a depus, săptămâna trecută, în plen, moţiunea – intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”, semnată de 38 de senatori din Opoziţie (28 AUR, 6 neafiliaţi, 4 Pace-Întâi România).

