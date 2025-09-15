Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației Daniel David, respinsă de Senat
Moțiunea simplă inițiată de partidul extremist AUR împotriva ministrului Educației Daniel David a fost respinsă, luni, de Senat.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
S-au înregistrat 40 de voturi „pentru”, 80 de voturi „împotrivă” și o abținere.
Votul a fost secret electronic.
- Citește și Bolojan, discurs în Senat pentru susținerea ministrului David: Nu am avut alte posibilități decât să aducem aceste corecții / Suntem în media europeană cu 20 de ore de predare / În câte țări din Europa primești burse și când ești în vacanță?
- Citește și Daniel David, la moţiunea împotriva sa: Da, educaţia este în pericol. Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate raţională. Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism
Context: Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR, va fi adoptată de Parlament.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Daniel David, la moţiunea împotriva sa: Da, educaţia este în pericol. Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate raţională. Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism
Bolojan, discurs în Senat pentru susținerea ministrului David: Nu am avut alte posibilități decât să aducem aceste corecții / Suntem în media europeană cu 20 de ore de predare / În câte țări din Europa primești burse și când ești în vacanță?
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.