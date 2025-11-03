Zborul low-cost București-Sofia, desființat după doar o lună din cauza lipsei de clienți. Turiștii preferă mașinile

Compania aeriană românească low-cost AnimaWings și-a suspendat zborurile între București și Sofia pe 29 octombrie 2025, transmite Dunav Most, citat de Rador. Linia a funcționat doar o lună după lansarea sa, pe 1 octombrie 2025. Zborurile au fost operate de cinci ori pe săptămână, în zilele lucrătoare.

Principalul motiv al suspendării rutei este lipsa pasagerilor. Potrivit operatorilor turistici, linia a fost utilizată în principal de companii datorită prețurilor accesibile – aproximativ 75 de euro pe o direcție, cu bagaj de mână inclus.

Turiștii bulgari și români, însă, preferă să călătorească cu propriile mașini între cele două țări. Pentru o familie de patru persoane, călătoria cu avionul esteconsiderată prea scumpă, iar distanțele nu sunt mari.

În prezent, doar compania aeriană națională românească TAROM a mai rămas să opereze între cele două capitale, dar biletele sunt la prețuri mai mari.

Lansată pe piața românească în 2020, AnimaWings face parte din Grupul Memento, alături de Christian Tour. Astăzi, este o companie 100% românească. Compania aeriană operează și către destinații din Cipru, Grecia, Franța, Republica Cehă, Spania, Israel și Dubai.

Traducerea Rador: Mirela Petrescu