G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Daniel David, la moţiunea împotriva sa: Da, educaţia este în pericol. Când…

Daniel David
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Daniel David, la moţiunea împotriva sa: Da, educaţia este în pericol. Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate raţională. Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism

Articole15 Sep • 169 vizualizări 1 comentariu

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, la moţiunea împotriva sa, că educaţia este în pericol iar când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate raţională. ”Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism”, a mai spus ministrul. Ministrul a mai spus că nu ar fi început reforma în educaţia cu creşterea normei didactice, pentru că nu reprezenta pentru el o prioritate, însă în condiţii de criză fiscal-bugetară, creşterea normei didactice cu cele două ore a devenit o necesitate, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Am această ocazie, oportunitatea, sper eu, să le clarific şi să ne punem de acord într-o manieră raţională. Şi să vedem dacă, pe viitor, putem construi ceva pentru educaţie. Încep prin a spune că, da, educaţia este în pericol. Educaţia este în pericol de mai mult timp în această ţară. Prin raportul QX, pe care şi grupul AUR ştiu că l-a susţinut, în diagnosticul pe care l-am făcut, am arătat foarte clar că suntem într-o situaţie critică, atât în cercetare, cât şi în educaţie”, a spus ministrul Daniel David, în plen. 

”Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate raţională. Altfel, spus, dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism, în educaţie. În cercetare, dezvoltare, inovare vom deveni, probabil, o colonie tehnologică. Aşa că ştiţi foarte bine că al doilea mandat pe care l-am preluat, a fost preluat în această idee că implementăm soluţiile din raportul QX. Problema este că, pe turnantă, a apărut o problemă majoră, nu doar pentru sistemul nostru, pentru întreaga ţară. O problemă care ne pune la risc salarii, burse, iar la nivel national, pensii şi ajutoare sociale. Astfel încât, efectiv, măsurile care au fost luate, au trebuit să fie luate într-o logică iniţială fiscal-bugetară. Acesta este adevărul. Nu are sens să ne ascundem şi să pretindem altceva”, a precizat David. 

Ministrul a mai arătat că măsurile fiscal-bugetare ”ne salvează domeniul, pe salarii şi burse, până la sfârşitul anului”. 

Potrivit lui David, toate aceste măsuri fiscal-bugetare au fost filtrate prin criterii educaţionale şi pentru orice măsură, se poate raporta la standardele OECD sau ale Uniunii Europene. 

”Într-o situaţie de criză, cine pretinde că va implementa cele mai bune practici, cred că minte. Eu, pur şi simplu, argumentez că măsurile luate sunt măsuri care se regăsesc în diverse repere europene”, a subliniat David. 

Ministrul s-a referit la mărirea normei didactice, două ore pe săptămână. 

”Dacă erau condiţii de normalitate, aş fi început cu această reformă? Vă spun direct, cu public, nu. Nu reprezenta pentru mine o prioritate. În condiţii de criză fiscal-bugetară, creşterea normei didactice cu cele două ore a devenit o necesitate. Nimeni nu şi-a dorit-o, fiindcă niciun ministru nu vrea să se contreze cu oamenii din sistem”, a spus David, precizând că a luat modelul european: Franţa – 22 ore, Spania – 21 ore, Irlanda – 22 ore.

”Da, există şi acele exemple pe care le-aţi dat: Turcia, Bulgaria, Polonia, cu număr de sub 18 ore. Dar avem şi Ungaria cu 26 ore. Doamne fereşte să ajungem în zona aia. Deci, altfel spus, n-am ieşit din nişte repere ale OECD şi ale Uniunii Europene. Dar repet, n-ar fi fost o măsură primordială pentru mine”, a menţionat el.  

Context: Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR, va fi adoptată de Parlament

Plenul Senatului dezbate şi votează luni moţiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educaţiei.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu, a depus, săptămâna trecută, în plen, moţiunea – intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”, semnată de 38 de senatori din Opoziţie (28 AUR, 6 neafiliaţi, 4 Pace-Întâi România).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației Daniel David, respinsă de Senat

Articole15 Sep • 197 vizualizări
0 comentarii

Bolojan, discurs în Senat pentru susținerea ministrului David: Nu am avut alte posibilități decât să aducem aceste corecții / Suntem în media europeană cu 20 de ore de predare / În câte țări din Europa primești burse și când ești în vacanță?

Articole15 Sep • 275 vizualizări
0 comentarii

Senatul dezbate luni moţiunea simplă împotriva ministrului Educaţiei / Parlamentarii din opoziție cer anularea imediată a măsurilor de austeritate din învățământ

Articole15 Sep • 149 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Sa tai bugetul Educatiei, si asa infim, sau sa cresti doar taxele si impozitele, cum au facut D. David si Bolojan, nu e reforma, ci pr0stie.
    Cand ai companii de stat in care politrucii castiga 10-12-17 mii de euro lunar stand degeaba si tu tai salariile cadrelor didactice care castiga 5.000 de lei lunar inseamna ca nu faci reforme, ci fraieresti romanii.
    La fel un justitie, sunt salarii imense, pensii speciale nesimtite, pentru „munca” de a apara mafiotii tarii.
    Extremistii pot sa stea degeaba 3 ani, vor castiga la pas peste 3 ani speculand t@mpeniile guvernantilor PSD-PNL-USR-UDMR…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.