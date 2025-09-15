Bolojan, discurs în Senat pentru susținerea ministrului David: Nu am avut alte posibilități decât să aducem aceste corecții / Suntem în media europeană cu 20 de ore de predare / În câte țări din Europa primești burse și când ești în vacanță?

Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o intervenție de la tribuna Senatului pentru susținerea ministrului Educației, Daniel David, confruntat cu o moțiune simplă depusă de AUR. Șeful Executivului a susținut că, având în vedere situația deficitului țării, nu au fost alte posibilități decât să fie făcute „aceste corecții”. Ilie Bolojan a precizat că România se situează în media europeană cu 20 de ore de predare și că în alte țări europene studenții nu primesc burse și în timpul vacanței.

Ilie Bolojan a făcut o referire și la afirmația liderului partidului extermist AUR, George Simion, din campania pentru alegerile prezidențiale din acest an, când a susținut că trebuie concediați 500.000 de bugetari.

„Puteți să întrebați un candidat la funcția de președinte din cele 500.000 de posturi care trebuiau reduse câte erau din educație? Că acest măsuri rezolvă niște probleme, e adevărat nu perfect, dar n-au plecat oameni”, a afirmat Bolojan.

Principalele declarații ale premierului:

Am considerat că e un lucru de respecta față de dl ministru David și față de adevăr să iau cuvântul, pentru că deciziile din acest pachet nu țin neapărat de Ministerul Educației, ci sunt decizii ale coaliției

România împrumută în fiecare an 30 miliarde euro ca să poată funcționa. Nu mai puteam continua așa, pentru că intram într-o fundătură. Și atunci a trebuit să facem suplimentarea de venituri și reduceri de cheltuieli

Măsurile din educație au fost propuse să facă sistemul mai eficient, nu asta e reforma în educație.

Suntem în media europeană cu 20 de ore de predare. O țară care e pe datorie vreți să rămână cu norma cea mai de jos?

S-au redus la jumătate posturile la plata cu ora și mai mulți elevi vor beneficia de profesori titulari

Trebuie să debirocratizăm activitățile auxiliare, astfel încât să nu-și consume timpul pentru lucrul care nu înseamnă contact cu elevii

Burse: aveam cred că 188 de milioane de lei valoarea burselor, aproape 40 milioane euro în 2020 și peste 3 ani am ajuns la 4,7 miliarde lei, aproape un miliard de euro. O creștere de 25 de ori în 3 ani

În 2015 -2016 aveam 3 milioane de elevi și primeau burse 124.000, în 2024 avem 2 milioane de elevi și 1,4 milioane de burse

Studenții nu mai primesc burse în perioada de vacanță. Dar în câte țări din Europa primești burse și când ești în vacanță?

Haideți să discutăm lucrurile cât se poate de corect și cinstit chiar dacă nu sună bine, dar nu am avut alte posibilități decât să aducem aceste corecții

Puteți să întrebați un candidat la funcția de președinte: din cele 500.000 de posturi care trebuiau reduse câte erau din educație? Că acest măsuri rezolvă niște probleme, e adevărat nu perfect, dar n-au plecat oameni

Dacă nu vom corecta chetuielile în toate domeniile, e doar o problemă de timp până când vom consuma ce am făcut cu aceste măsuri

Banii economisiți vor merge tot în educație. În fiecare localitate e un șantier la o școală.

Context: Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR, va fi adoptată de Parlament

Plenul Senatului dezbate şi votează luni moţiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educaţiei.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu, a depus, săptămâna trecută, în plen, moţiunea – intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”, semnată de 38 de senatori din Opoziţie (28 AUR, 6 neafiliaţi, 4 Pace-Întâi România).