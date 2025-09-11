Misterele din jurul vizitei lui Ion Ceban în Italia / Intermediar — „omul din umbră” al unui fost premier italian, prieten cu Gaburici

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ion Ceban, interzis în spațiul Schengen, a susținut la Palermo, în Italia, un discurs timp de o oră și jumătate la o tabără pentru tineri. Acesta nu a fost singur, ci împreună cu doi angajați ai Primăriei, pentru care vizita în Italia a fost încadrată drept deplasare de serviciu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Din informațiile consultate de Ziarul de Gardă, Ion Ceban a fost invitat la o tabără pentru tineri din Italia după ce i s-a interzis accesul în Spațiul Schengen din motive de securitate. Invitația a venit de la un politician italian, prieten al fostului prim-ministru Chiril Gaburici, care, deși apare în program pe aceeași listă de speakeri cu Ion Ceban, susține că n-a participat la eveniment.

Totodată, potrivit surselor ZdG, Ion Ceban voia să meargă și la Paris. Călătoria era planificată pentru septembrie, de asemenea, în perioada campaniei electorale.

Pe 31 august, în plină campanie, Ion Ceban a fost filmat lângă Colosseumul de la Roma, anunțând „zile pline de activități”. Deși a promis detalii, nu a explicat nici ce întâlniri a avut, nici cum a ajuns în Italia, având interdicție de intrare în Schengen pentru 5 ani, la solicitarea României.

Pe 2 septembrie, ZdG a publicat răspunsul Ministerului de Externe al Italiei, care a precizat că lui Ion Ceban i s-a eliberat o viză cu valabilitate teritorială limitată, doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie, exclusiv „pentru a-i permite să participe, în calitatea sa instituțională, la un eveniment co-organizat de UNESCO și Coaliția Orașelor Împotriva Rasismului, la care a fost invitat.”Pe 3 septembrie, revenit la Chișinău, Ion Ceban a declarat de trei ori că a mers în Italia „ca și cetățean” și că și-a plătit singur călătoria. Deși a repetat că a avut „multe întrevederi, de diferit rang”, Ceban a refuzat să ofere detalii, invocând suspendarea sa din funcție. În registrul de stat al actelor locale, ZdG a identificat o dispoziție privind suspendarea lui Ion Ceban din funcția de primar general în contextul înregistrării sale în campania electorală drept candidat pe lista Blocului „Alternativa”. Actul este datat cu 22 august.

Totodată, acesta a ținut să mulțumească Ministerului de Externe al Italiei și Ambasadei Italiei de la Chișinău pentru „transparență și corectitudine” în informarea despre vizita sa și a menționat că viza acordată ar dovedi faptul că nu reprezintă „niciun pericol pentru nimeni”.

ZdG a solicitat oficial Primăriei informații despre vizita edilului în Italia. Într-un răspuns semnat de viceprimarul Ilie Ceban, municipalitatea reiterează faptul e acesta este suspendat din funcție din 29 august si că informațiile solicitate nu țin de activitatea Primăriei. Întrebarea privind delegația care l-a însoțit pe Ion Ceban a rămas fără răspuns.

Ceban, însoțit în Italia de doi angajați ai Primăriei municipiului Chișinău

Din informațiile obținute de Ziarul de Gardă, Ion Ceban nu a fost singur în Italia. Acesta a fost însoțit de purtătoarea de cuvânt a Primăriei mun. Chișinău, Natalia Ixari, și Bogdan Cazacu, specialist în Departamentul de relații externe al Primăriei municipiului Chișinău. Bogdan Cazacu a și publicat o fotografie din Roma, din proximitatea Colosseumului, pe conturile sale de Instagram și Facebook.

Născut la Bologna în 1972, Benedetto Zacchiroli s-a format ca teolog la Universitatea Pontificală „San Tommaso d’Aquino” din Roma.

În 2011, Benedetto Zacchiroli a intrat în Consiliul Municipal din Bologna pe listele Partidului Democrat (PD). Tot atunci, în cadrul unor dezbateri despre drepturile civile, acesta s-a prezentat drept „teolog și gay”.

În 2016, acesta s-a retras din campania pentru un nou mandat, fiind chemat de fostul premier Matteo Renzi (și el democrat pe atunci) să facă parte din stafful său. După aceasta, presa italiană l-a numit „uomo ombra” (omul din umbră, n.r.), adică mâna dreaptă a lui Renzi.

După anexarea ilegală a Crimeei, Matteo Renzi s-a întâlnit de cel puțin cinci ori cu Vladimir Putin în mandatul său, inclusiv de două ori în Rusia, devenind primul lider occidental care a efectuat o vizită oficială la Moscova după anexarea peninsulei. Apoi, Putin a fost primit în Italia de Renzi, într-un context în care se discuta prelungirea sancțiunilor europene împotriva Rusiei. La întâlnirea liderilor G20 din Antalia, Turcia, ex-premierul italian s-a întâlnit din nou cu președintele rus, susținând că „trebuie să readucem Rusia la masa negocierilor internaționale”.

În 2017, Zacchiroli a publicat o fotografie din Piața Roșie de la Moscova. Din același loc, deja în 2021, a înregistrat un mesaj video de susținere a unei candidate în alegerile locale din Bologna.Benedetto Zacchiroli a apărut pentru prima dată în spațiul public din R. Moldova în fotografiile publicate pe rețele de socializare de fostul premier Chiril Gaburici, care îl prezenta pe acesta drept „un bun prieten”.

În iulie 2025, imediat după ce România i-a aplicat lui Ceban interdicția de a intra pe teritoriul său și în Spațiul Schengen din motive de securitate națională, președintele ECCAR, Benedetto Zacchiroli, a sosit din nou în R. Moldova, la festivalul „Te salut, Chișinău!”. Cu această ocazie, a și avut o întrevedere cu primarul general, Ion Ceban. Benedetto Zacchiroli a publicat 2 fotografii cu primarul și, în ciuda interdicției, a scris că îl așteaptă la Palermo, în Italia, să vorbească despre „munca valoroasă pe care primarul o face pentru a promova incluziunea” în Chișinău.

Cu 2 luni înainte de întrevederea cu Zacchiroli, Ceban a semnat un ordin care interzice așa-numita „propagandă LGBT” în instituțiile de învățământ din capitală și s-a opus organizării marșului Pride.

Articolul integral, pe Ziarul de Gardă.