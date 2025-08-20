Mircea Abrudean: Nu cred că cineva din coaliţie va vota o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern / Atunci când se va veni în Parlament, vom vedea dacă vreun partid din coaliţie intenţionează, în vreun fel, să blocheze pachetul doi de reforme

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat miercuri că nu crede că cineva din coaliţie va vota o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern şi atunci când Guvernul se va veni în Parlament, pentru asumarea răspunderii, vor vedea dacă vreun partid din coaliţie intenţionează, în vreun fel, să blocheze pachetul doi de reforme, atât de necesar României, transmite News.ro.

”Eu cred că există un dialog între liderii coaliţiei. Faptul că nu au loc şedinţele formale ale întregii coaliţii nu înseamnă că nu există discuţii. Înţeleg că au mai avut loc anumite consultări şi declaraţii politice, unele mai tensionate, altele mai belicoase, să le spunem, pe care le iau aşa cum sunt – oarecum normale. Dar eu cred că există dialog între liderii coaliţiei, motiv pentru care vom avea o formulă asumată de întreaga coaliţie, cu care se va veni în Parlament”, a spus Mircea Abrudean, întrebat despre relaţiile dintre partide, în coaliţia de guvernare.



Întrebat la Senat dacă PSD pune frână reformelor din pachetul doi, Mircea Abrudean a afirmat că „vom vedea întreaga realitate atunci când se va veni în Parlament cu acest pachet doi”.



„Pachetul doi, procedural, se aprobă în Guvern. Guvernul este unul de coaliţie, cu miniştri PSD, PNL, UDMR şi USR, aşa cum a fost şi data trecută, chiar dacă au existat critici că unii nu au ştiut. Nu se poate să nu ştii în momentul în care, în Guvern, se adoptă un pachet, cu miniştrii la masă. Atunci când se va veni cu acest Pachet în Parlament, vom vedea dacă vreun partid din coaliţie intenţionează, în vreun fel, să blocheze pachetul doi de reforme, extrem de necesar României nu doar din perspectiva creditorilor internaţionali, ci şi pentru români”, a spus el.



Despre moţiunea de cenzură anunţată de AUR, preşedintele Senatului a precizat că este dreptul opoziţiei să depună moţiune.



„Nu cred că cineva din coaliţie va vota o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern, pe care l-a învestit nu demult”, a completat Abrudean.



Despre solicitările magistraţilor privind retragerea proiectului, Abrudean a menţionat că este dreptul lor să ceară acest lucru.



„Au fost discuţii, au fost consultări, avem o formă care va fi finală în momentul în care va fi asumată în Parlament. Vom vedea ulterior căile de atac – moţiune de cenzură, CCR –, vedem în ce formă rămâne. Dar, aşa cum arată în acest moment, din cele anunţate în pachetul doi, cred că reglează o problemă aşteptată de români: vorbim de echitate”, a subliniat el.