Ministrul Sănătății: Din septembrie spitalele vor trebui să publice o serie de…

spital
Sursa foto: pexels.com

Ministrul Sănătății: Din septembrie spitalele vor trebui să publice o serie de indicatori de transparenţă în activitate, cum ar fi numărul de pacienţi internaţi sau cel al bolnavilor transferaţi în alte spitale

23 Aug

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, sâmbătă, la Deva, că din luna septembrie spitalele vor trebui să publice pe site-ul lor o serie de indicatori de transparenţă în activitate, cum ar fi numărul de pacienţi internaţi sau cel al bolnavilor transferaţi în alte spitale, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

„Începând din septembrie, spitalele vor fi obligate să publice pe site-ul lor o serie de indicatori pentru transparenţă. Şi anume – numărul de pacienţi internaţi, gradul de ocupare a patului din luna precedentă, procentul de execuţie din contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi numărul de pacienţi transferaţi în alte spitale”, a spus ministrul Sănătăţii.

Întrebat despre stadiul la care se află construcţia spitalelor regionale, oficialul a arătat că primul care va fi dat în folosinţă va fi cel din Craiova.

„În 2022, când am ajuns în Ministerul Sănătăţii, cele trei proiecte pentru spitalele regionale erau complet blocate. Atunci a început licitaţia pentru toate trei, la Craiova se lucrează şi va fi primul spital regional dat în folosinţă. La Iaşi a existat o contestaţie care s-a finalizat şi estimez că din octombrie vor începe lucrările efective, iar la Cluj tocmai ce s-a finalizat licitaţia”, a detaliat ministrul Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a aflat, sâmbătă, într-o vizită de lucru în spitalele din municipiile Hunedoara, Deva şi Brad.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

