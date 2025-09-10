G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Mediului: Programul Rabla va fi aprobat, joi, în şedinţa de Guvern,…

afm, rabla, masini vechi
Sursa foto: CCECAR

Ministrul Mediului: Programul Rabla va fi aprobat, joi, în şedinţa de Guvern, iar vineri putem să lansăm ghidul. A fost o mobilizare destul de mare

Articole10 Sep 0 comentarii

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla va fi aprobat, joi, în şedinţa Guvernului, ea precizând că mobilizarea a fost una mare pentru ca proiectul să ajungă atât de repede pe masa Executivului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ministrul Diana Buzoianu a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că a găsit varianta salvării Programului Rabla, în urma unor discuţii inclusiv cu premierul Ilie Bolojan, şi că a fost aprobat un buget de 200 de milioane de lei.

”Este un buget care a păstrat valoarea voucherelor pentru maşinile cu motor termic, hibrid, plug in hybrid. Într-adevăr, pentru maşina electrică am scăzut valoarea, era 37.000 de lei, una dintre cele mai mari, nu cred că mai există în Europa un voucher de peste 7.000 euro. Deci asta era oricum ceva care era total ieşit din comun. Dar Programul Rabla îl vom salva”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a precizat că, joi, Hotărârea de Guvern privind Programul Rabla va fi pusă pe ordinea de zi a şedinţei Executivului.

”Mâine se aprobă. Nu mai trebuie să treacă prin Parlament. Vineri putem să lansăm ghidul. A fost o mobilizare destul de mare, repet, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Secretariatul General care a acceptat să facem mâine (joi – n.r.) o întâlnire pregătitoare special pentru asta. De mâine, practic, în momentul în care trece hotărârea de guvern, poate să fie publicat ghidul, care a fost deja pus în transparenţă, deci avem deja ghidul respectiv. Şi de la momentul în care este pus în transparenţă ajunge imediat în Monitorul Oficial, apoi AFM dă drumul la program”, a explicat ministrul Mediului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanţării pentru achiziţia de armament, în absenţa dezbaterii publice şi a avizului Parlamentului / Solicitarea vine în ziua în care drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez

Articole10 Sep • 6.570 vizualizări
1 comentariu

Patronatele din turism solicită Guvernului să renunţe la majorarea TVA, de la 1 ianuarie 2026

Articole10 Sep • 735 vizualizări
0 comentarii

Ionuţ Moşteanu: Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult / E greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, acest lucru trebuie să se schimbe

Articole8 Sep • 2.045 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.