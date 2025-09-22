Ministrul Mediului, la dezbaterea moţiunii simple inițiată de AUR: Un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea nu permite să fie făcut

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple, că este un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea nu permite să fie făcut iar AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi, transmite News.ro.

”Astăzi ar fi trebuit să avem pe ordinea de zi o moţiune simplă care ar fi putut să fie un exerciţiu de responsabilitate democratică. Însă ce avem în faţă este un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea nu permite să fie făcut, o moţiune care transformă acest Parlament practic într-o platformă pentru fake news”, a declarat ministrul Mediului, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple.

Diana Buzoianu a precizat că a apus vremea în care ”bandiţii puneau presiune publică să treacă anumite acorduri de mediu”.

”Noi vom respecta legea, obiectiv, ne vom uita pe absolut toată legislaţia şi toată legea va fi respectată la literă. Dumneavoastră, parlamentarii de la AUR, aţi folosit această platformă de-a lungul timpului într-un mod total iresponsabil şi nepatriotic. Aţi venit aici şi aţi spus că legile privind protecţia mediului înseamnă legi, în cuvintele dumneavoastră, care protejează „gândaci”. Pentru că atâta ştiţi. Spuneţi că legea privind protecţia mediului este în contradicţie cu dezvoltarea României, nu înţelegeţi că legile privind protecţia mediului înseamnă un drept pentru români să respire un aer curat, să bea apă curată, să poată să facă agricultură într-un pământ care nu este otrăvit”, a mai spus Buzoianu.

Ministrul Mediului a arătat că cei din AUR ”amestecă vrute şi nevrute, informaţii generale pe care încearcă să le lege de nişte cazuri punctuale”.

”Vorbiţi în textul moţiunii, de exemplu, despre hidrocentrala de pe Jiu, Bumbeşti. Şi spuneţi că sunt nişte oameni răi, răi, răi de tot, care vor să blocheze această hidrocentrală. Păi acordul de mediu este dat pe data de 17 iunie 2025. Moţiunea dumneavoastră este depusă împotriva Ministerului Mediului. Cam ce aţi fi vrut să facă Ministerul Mediului? Să se opună, de exemplu, proceselor care sunt astăzi depuse în instanţă împotriva acestor acorduri? Aţi fi vrut să dăm la o parte Justiţia şi instanţele, procurorii, judecătorii, pe toţi, aşa ca pe nişte muşte enervante, doar pentru că aveţi dumneavoastră nişte idei fixe? Aţi fi vrut să renunţăm la statul de drept, să nu mai avem legislaţie, să nu mai avem instanţe? În acelaşi mod vorbiţi şi despre Hidrocentrala de la Răstoliţa despre care spuneţi, la fel, că este blocată. Şi Hidrocentrala de la Răstoliţa are acord de mediu. Şi Hidrocentrala de la Răstoliţa are o hotărâre de guvern care, da, a fost suspendată de către o Curte de apel care a venit şi a spus că lucrările vor fi suspendate până când se va soluţiona pe fond cauza”, a spus Buzoianu. M

inistrul s-a referit şi la hidrocentralele Paşcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana şi Cornetu-Avrig: ”Spuneţi că ar fi blocate. Ce numiţi dumneavoastră blocaj este legea. Şi, pentru că ştiu că nu prea citiţi în general legea, există pentru aceste patru hidrocentrale două decizii CSAT şi două ordonanţe de urgenţă. Niciuna dintre ele nu exceptează de la obligativitatea de a avea acord de mediu aceste hidrocentrale. Aţi fi ştiut asta dacă aţi fi pus mâna şi aţi fi citit legea. Şi, pentru că nu citiţi legea, v-am făcut o schemă ca să înţelegeţi. Astea sunt etapele care astăzi pe lege trebuie să fie parcurse de absolut toate hidrocentralele, inclusiv de aceste hidrocentrale de care vorbiţi acum în moţiunea simplă”, a arătat Diana Buzoianu.

Ea a menţionat că singurele etape care au putut să fie sărite au fost primele etape, pentru că au fost discutate, negociate şi, într-adevăr, au fost exceptate în baza legei actualem, iar restul etapelor trebuie să fie parcurse.

”Sunt de trei luni în minister, dumneavoastră în moţiunea simplă vorbiţi despre probleme de 35 de ani. Totuşi, în aceste trei luni de zile, am analizat prioritar hidrocentrala de la Paşcani pentru că aceasta era cea mai avansată şi pentru că hidrocentrala de la Paşcani avea în etapele cele mai avansate analiza făcută. Am cerut inclusiv o decizie şi un studiu de la Apele Române care să vină să ne spună exact dacă datele care au fost date în studiul Hidroelectrica erau obiective. Zilele acestea a venit acest studiu. Reiese foarte clar că aceste lucrări sunt nişte lucrări care nu au un rol esenţial pentru energie, ele având practic o capacitate de 9.4 MW. Ştiţi cât înseamnă 9,4 MW? Că să râdeţi am înţeles, râdeţi de o ţară întreagă. Ştiţi cât înseamnă asta? Mai puţin de 0,05% din capacitate”, a explicat ea.

Diana Buzoianu a precizat că aceste lucrări sunt esenţiale pentru reducerea riscului la inundaţii şi, de asemenea, pentru asigurarea apei în anumite comunităţi din zonă iar pentru că zilele acestea au venit aceste studii, chiar săptămâna aceasta sau cel târziu săptămâna viitoare urmează să fie pus în transparenţă publică acordul, acordul de mediu.

”În ceea ce priveşte celelalte trei hidrocentrale, cea de la Cerna-Motrul-Tismana, Cornetu-Avric, Surduc-Siriu, toate acestea urmează stadiile legale, toate acestea urmează legislaţia în vigoare şi analiza va fi făcută într-un comitet interministerial, care va analiza obiectiv toate informaţiile. Da, obiectiv, pentru că avem nevoie de aceste informaţii să fie analizate obiectiv. Ştiu că dumneavoastră faceţi istericale pe TikTok, dar totuşi haideţi să vă dăm un exemplu. La Surduc există astăzi şase sate în aval în care comunitatea din local face proteste de luni de zile, speriată că dacă vor fi realizate aceste lucrări, s-ar putea să rămână fără apă. Eu nu spun că aceste temeri sunt reale sau nu, dar ce spun este că fix etapele legale pe care dumneavoastră vreţi să le sărim din pix sunt fix etapele legale în care oamenii aceştia pot primi răspunsuri. Sunt fix etapele legale în care ne putem asigura că sunt luate măsurile necesare pentru ca aceste lucruri să nu se întâmple”, a mai spus ministrul.

”Dumneavoastră veniţi cu aroganţă şi spuneţi „dar să se dea, domne, autorizaţia de mediu”, pentru că dumneavoastră staţi confortabil departe de acele comunităţi. În schimb, noi avem responsabilitatea să dăm măsurile şi să luăm măsurile care să ţină cont şi de comunităţile din local. Aţi vorbit în moţiunea dumneavoastră despre un semnal politic pe care l-aş fi dat eu din partea mea de a descuraja punerea în funcţiune a hidrocentralelor şi făceaţi referire la un interviu în care am analizat obiectiv nişte informaţii cu privire la soluţii alternative pentru energie. Poate sunteţi obişnuiţi cu tătucul de la partid care, atunci când are intervenţii publice, trebuie să urmăriţi cu toţii, să vedeţi care sunt mesajele ascunse în acel mesaj şi apoi, a doua zi, să executaţi. Dar să ştiţi că în democraţie să dezbaţi cifre şi date în fix etapa legală de dezbatere a cifrelor şi a datelor nu înseamnă să dai ordin de blocare sau de blocare a unor lucrări, înseamnă pur şi simplu că respecţi legea. Atâta timp cât dumneavoastră sunteţi obişnuiţi cu politica pumnului în gură, să nu vă mire că suntem unii dintre noi care nu vom accepta asta şi care vom pune întrebări şi care vom analiza datele, pentru că noi nu fugim de ştiinţă, cum o faceţi dumneavoastră cu fiecare ocazie”, a completat el.

Diana Buzoianu a afirmat că ea nu este aici să vorbească despre hidrocentrale sau energie sau mediu pentru că această moţiune nu este despre asta.

”Moţiunea dumneavoastră este o imagine pe care v-o faceţi, o încercare de marketing politic, ştiţi că nu are nicio şansă să treacă, aşa veţi face cu toţi miniştrii, în încercarea de a mai lansa câteva titluri de ştiri. Atât puteţi. De 5 ani de zile vorbiţi de aceleaşi probleme, v-aţi căţărat cu bocancii pe aceste subiecte, nu aţi livrat nici măcar o singură soluţie la niciuna dintre problemele pe care le ridicaţi. De 5 ani de zile faceţi doar show pe TikTok, nimic concret pentru români. Realitatea este că pe dumneavoastră vă deranjează că, în sfârşit, la Ministerul Mediului a venit cineva care nu doar vorbeşte gol despre patriotism, ci a venit cineva care chiar livrează rezultate şi chiar luptă. Şi haideţi să vă dau un exemplu: vă deranjează că a venit cineva care se luptă împotriva infracţiunilor de mediu”, a arătat Buzoianu.

”Vă deranjează că la Ministerul Mediului este în sfârşit cineva care pune la muncă autorităţile din subordine. V-aţi dus la Broşteni şi aţi făcut un show din prezenţa voastră acolo cu recuzita, aţi pus colegii dumneavoastră să pândească cu drone sau să se urce pe poduri să vadă când de la lacul Iazul Muntelui nu erau încă oamenii, că erau în pauză, şi v-aţi făcut clipuri cu asta, aţi făcut un teatru ieftin. În realitate, astăzi, lacul Izvorul Muntelui este curăţat de deşeuri nu pentru că dumneavoastră aţi fost pe TikTok şi pentru că strigaţi isteric după mine, ci pentru că nişte autorităţi – precum Hidroelectrica, Romsilva, Apele Române, Garda de Mediu, Garda Forestieră, Jandarmeria, ISU, Poliţia Locală, toate au lucrat. Spre deosebire de dumneavoastră, care aţi făcut doar show pe TikTok. Isteria cu care strigaţi, doamnelor şi domnilor de la AUR, că USR este de vină – de trei luni în Guvern, aici dumneavoastră spuneţi că noi suntem de vină pentru tot ce s-a întâmplat rău în ţara asta în ultimii 35 de ani – nu ascunde superficialitatea şi lipsa înţelegerii totale a problemelor de fond pe care le invocaţi”, a afirmat aceasta.

Buzoianu a transmis un mesaj şi pentru celelalte partide: ”Parlamentari de la toate partidele politice, trebuie să înţelegem cu toţii că această moţiune nu este despre hidrocentrale, nu este despre energie, nu este despre România, este pur şi simplu o manipulare în care unii încearcă să-şi mai obţină nişte titluri de ştiri. AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi, fără să se mai respecte hotărâri de guvern, fără să se respecte oamenii. Numai că România este un stat european, are legislaţie şi vom respecta legislaţia. Dacă vrem să modificăm legislaţia, se poate modifica legislaţia, dar atâta timp cât ea arată cum arată astăzi, ea va fi respectată. Vă cer să respingeţi această moţiune mincinoasă, să transmitem un mesaj foarte clar de aici din Palatul Parlamentului. Nu se poate face din Parlament platformă de manipulare”.