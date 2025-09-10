G4Media.ro
Ministrul Energiei, discuţii cu delegaţia FMI, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie

Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii
Ministrul Energiei, discuţii cu delegaţia FMI, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri discuţii cu delegaţia FMI, la sediul ministerului, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea Economiei, dar şi despre modul în care, pe o piaţă complet liberalizată, operatorii încep să scadă preţurile pentru a atrage clienţi, spune ministrul, transmite News.ro.

”Am avut o discuţie consistentă cu delegaţia FMI, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei şi impactul lor asupra economiei României. Am analizat efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea Economiei, dar şi despre modul în care, pe o piaţă complet liberalizată, operatorii încep să scadă preţurile pentru a atrage clienţi”, a transmis ministrul Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că sunt deja 3 oferte comerciale în piaţă cu un preţ mai mic de 1,3 lei/kWh, valoarea la care era plafonat preţul până la 1 iulie.

”Cel mai bun mecanism de reglare rămâne o piaţă funcţională şi eficientă. În acest sens, integrarea României în Piaţa Unică de Energie a Uniunii Europene şi creşterea gradului de interconectare cu statele vecine sunt esenţiale pentru stabilitate şi pentru scăderea preţurilor la energie”, arată Ivan.

Ministrul a evidenţiat performanţa companiilor de stat din domeniul energiei, arătând că cele mai importante sunt listate la bursă şi demonstrează constant rezultate foarte bune – un semn clar că transparenţa şi guvernanţa corectă aduc valoare economiei şi siguranţă pentru români.

”Continuăm să lucrăm împreună, cu partenerii noştri internaţionali şi cu toţi actorii din piaţă, pentru o piaţă de energie stabilă, competitivă şi benefică pentru fiecare român”, spune Bogdan Ivan.

