Ministrul Educației despre comasarea unor școli: Nu îi afectează pe profesori sau pe elevi: Pur şi simplu, înseamnă că nu mai ai doi directori, ci ai un director, atât”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, admite că reorganizarea reţelei şcolare prin reducerea numărului unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică ”s-a făcut pe repede înainte”, însă aminteşte că elevii şi profesorii nu au fost afectaţi de această măsură, care a redus, practic, doar numărul directorilor de şcoli, transmite News.ro.

Daniel David a explicat, luni seară, la Antena 3, că măsura prin care 507 unităţi de învăţământ şi-au pierdut personalitatea juridică nu îi afectează nici pe elevii, nici pe angajaţii din sistem, aceasta având impact asupra numărului directorilor de şcoli.

”Faptul că şi-au pierdut personalitatea juridică nu înseamnă că ai mutat copiii din structura în care au fost, nu înseamnă că ai dat afară personalul administrativ sau profesorii. Pur şi simplu, înseamnă că nu mai ai doi directori, ci ai un director, atât. Şi voi proteja această structură nouă să nu fie modificată, fundamental, pe parcursul acestui an, vedem cum funcţionează pe parcursul acestui an, fiindcă toată lumea recunoaşte că această organizare s-a făcut pe repede înainte”, a declarat Daniel David.

El a subliniat că şi în anii anteriori au fost şcoli care şi-au pierdut personalitatea juridică, admiţând însă că numărul acestora nu a fost la fel de mare.

Ministrul a anunţat că, după măsurile adoptate recent, se vor face analize, iar cele care nu au avut impact pozitiv vor fi modificate.

”Vreau să văd cum funcţionează acest lucru pe parcursul anului. Iar lucrurile care nu funcţionează bine vor fi schimbate. În plus, şi aici încerc să mă uit la un lucru pozitiv – repet, nu l-aş fi făcut aşa dacă n-aş fi avut situaţia de criză – dar mă uit şi la partea pozitivă, prin faptul că reduci fragmentarea unităţilor şcolare, creezi şi potenţialul de a face mai uşor normele didactice. Un profesor nu mai are, spre exemplu, două sau trei contracte cu unităţi cu personalitate juridică diferite, ci au pur şi simplu un contract cu unitatea care are personalitatea juridică. Deci, altfel spus, sigur că s-a făcut pe repede înainte, dar în acelaşi timp încerc să mă uit şi la partea pozitivă şi vom testa să vedem cum funcţionează aceste lucruri în acest an, iar ce nu merge bine, se poate schimba oricum”, a adăugat Daniel David.

El a precizat că nu ministerul, ci autorităţile locale, în acord cu inspectoratele şcolare, au decis asupra comasărilor, pe baza realităţilor din teren.