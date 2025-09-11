G4Media.ro
Ministrul de Externe, după întâlnirea cu ambasadorii Organizației Cooperării Islamice: Am subliniat…

Întâlnire Oana Țoiu ambasadori OCI

Ministrul de Externe, după întâlnirea cu ambasadorii Organizației Cooperării Islamice: Am subliniat urgența extinderii accesului umanitar în Gaza, precum și a unui acord reînnoit de încetare a focului și eliberare a ostaticilor

Articole11 Sep • 26 vizualizări 0 comentarii

Oana Țoiu a avut o întâlnire cu ambasadorii Organizației Cooperării Islamice, în cursul căreia a discutat despre situația din Orientul Mijlociu, în special despre evoluțiile îngrijorătoare din Gaza și consecințele atacului din 9 septembrie de la Doha.

„Astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, i-am întâmpinat pe ambasadorii OCI (n.r. Organizația Cooperării Islamice) din România și le-am mulțumit pentru dialogul deschis și cooperarea strânsă.

Am purtat o discuție constructivă despre situația din Orientul Mijlociu, cu accent pe evoluțiile îngrijorătoare din Gaza și consecințele atacului din 9 septembrie de la Doha.

Am subliniat urgența extinderii accesului umanitar în Gaza, precum și a unui acord reînnoit de încetare a focului și eliberare a ostaticilor. Necesitatea garanțiilor de securitate ale IL (n.r. Israel) este incontestabilă, la fel și crearea unei căi viabile către 2SS (n.r. two states solution), fără un rol viitor pentru Hamas”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua X.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

