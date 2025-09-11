Ministrul de Externe, după întâlnirea cu ambasadorii Organizației Cooperării Islamice: Am subliniat urgența extinderii accesului umanitar în Gaza, precum și a unui acord reînnoit de încetare a focului și eliberare a ostaticilor

Oana Țoiu a avut o întâlnire cu ambasadorii Organizației Cooperării Islamice, în cursul căreia a discutat despre situația din Orientul Mijlociu, în special despre evoluțiile îngrijorătoare din Gaza și consecințele atacului din 9 septembrie de la Doha.

„Astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, i-am întâmpinat pe ambasadorii OCI (n.r. Organizația Cooperării Islamice) din România și le-am mulțumit pentru dialogul deschis și cooperarea strânsă.

Am purtat o discuție constructivă despre situația din Orientul Mijlociu, cu accent pe evoluțiile îngrijorătoare din Gaza și consecințele atacului din 9 septembrie de la Doha.

Am subliniat urgența extinderii accesului umanitar în Gaza, precum și a unui acord reînnoit de încetare a focului și eliberare a ostaticilor. Necesitatea garanțiilor de securitate ale IL (n.r. Israel) este incontestabilă, la fel și crearea unei căi viabile către 2SS (n.r. two states solution), fără un rol viitor pentru Hamas”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua X.