Ministrul de Externe, după întâlnirea cu ambasadorii Organizației Cooperării Islamice: Am subliniat urgența extinderii accesului umanitar în Gaza, precum și a unui acord reînnoit de încetare a focului și eliberare a ostaticilor
Oana Țoiu a avut o întâlnire cu ambasadorii Organizației Cooperării Islamice, în cursul căreia a discutat despre situația din Orientul Mijlociu, în special despre evoluțiile îngrijorătoare din Gaza și consecințele atacului din 9 septembrie de la Doha.
„Astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, i-am întâmpinat pe ambasadorii OCI (n.r. Organizația Cooperării Islamice) din România și le-am mulțumit pentru dialogul deschis și cooperarea strânsă.
Am purtat o discuție constructivă despre situația din Orientul Mijlociu, cu accent pe evoluțiile îngrijorătoare din Gaza și consecințele atacului din 9 septembrie de la Doha.
Am subliniat urgența extinderii accesului umanitar în Gaza, precum și a unui acord reînnoit de încetare a focului și eliberare a ostaticilor. Necesitatea garanțiilor de securitate ale IL (n.r. Israel) este incontestabilă, la fel și crearea unei căi viabile către 2SS (n.r. two states solution), fără un rol viitor pentru Hamas”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua X.
I greeted today at the MFA HQ the OIC ambassadors in 🇷🇴and thanked them for the open dialogue and close cooperation. We had a constructive discussion about the situation in the Middle East, with a focus on the worrying developments in Gaza & the consequences of the September 9… pic.twitter.com/fZR8iCRwNZ
— Toiu Oana (@oana_toiu) September 11, 2025
