Ministrul de externe al Ungariei s-a consultat cu vicepremierul rus pe tema viitorului summit Putin-Trump şi a criticat poziţia Uniunii Europene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior din Ungaria, Péter Szijjártó, s-a consultat luni, la telefon, cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov despre apropiata întâlnire la nivel înalt dintre SUA şi Rusia pe tema Ucrainei, relatează MTI, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Astăzi după-masă, în cadrul unei convorbiri telefonice purtate cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov, am trecut în revistă contextul politic internaţional dinaintea summit-ului” – a informat Péter Szijjártó într-o postare pe Facebook.

„Am reafirmat poziţia Ungariei, conform căreia războiul din Ucraina poate fi rezolvat nu pe câmpul de luptă, ci la masa tratativelor; iar soluţia poate fi oferită cu cea mai mare probabilitate de un acord între Statele Unite şi Rusia. Prin urmare, Ungaria salută şi aşteaptă cu mare interes întâlnirea dintre preşedintele american şi cel rus” – a declarat şeful diplomaţiei maghiare.

„Am susţinut întotdeauna încetarea focului, negocierile de pace şi menţinerea canalelor diplomatice deschise, chiar şi atunci când, din această cauză, am devenit ţinta unor atacuri josnice din partea liderilor politici europeni şi americani anteriori” – a punctat ministrul maghiar. Péter Szijjártó a calificat drept regretabil faptul că, după cum susţine el, „politicienii belicoşi ai Uniunii Europene încearcă să se folosească de fiecare zi rămasă până vineri pentru a submina calea către pace şi a preveni ca întâlnirea dintre preşedinţii Trump şi Putin să fie un succes”.

„Interesul Ungariei este ca summit-ul să fie un succes; în consecinţă îi vom acorda tot sprijinul necesar şi ne vom mobiliza toate forţele pentru a împiedica eforturile Bruxelles-ului de a împiedica sau îngreuna organizarea summit-ului” – a conchis el.

Potrivit agenţiei TASS, Ungaria a asigurat Rusia că va face tot posibilul pentru a împiedica încercările Uniunii Europene de a perturba succesul întâlnirii dintre preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite care va avea loc pe 15 august în Alaska. TASS preia însă ceea ce a scris pe Facebook Peter Szijjarto şi nu are niciun punct de vedere transmis eventual de guvernul de la Moscova după convorbirea cu ministrul ungar.

Această convorbire cu prim-vicepremierul rus Manturov a avut loc în timp ce omologii din Uniunea Europeană ai lui Szijjarto au avut luni o reuniune de urgenţă prin videoconferinţă, convocată de şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, pentru a discuta despre Ucraina şi summitul ruso-american la care nici preşedintele ucrainean, nici liderii europeni nu au fost invitaţi.

Kallas a declarat luni că este nevoie de „unitate transatlantică, sprijin pentru Ucraina şi presiune asupra Rusiei” pentru a pune capăt războiului şi „a preveni o viitoare agresiune rusă în Europa”. Kallas a mai spus că UE va lucra la un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei şi a avertizat în privinţa concesiilor faţă de Moscova, în condiţiile în care Donald Trump a vorbit deja despre unele „schimburi teritoriale” la care ar trebui să procedeze Rusia şi Ucraina. Într-o postare pe X, Kallas a menţionat că UE va acţiona, de asemenea, pentru a spori sprijinul militar pentru Ucraina şi asistenţa pentru nevoile sale bugetare şi aderarea la UE.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni că orice concesii făcute Rusiei nu o vor convinge să înceteze luptele şi că este nevoie de mai multă presiune asupra Kremlinului. El a spus că Rusia pregăteşte trupele pentru noi ofensive în loc să se pregătească de oprirea războiului şi a îndemnat ţările să menţină sancţiunile asupra Moscovei până când Ucraina primeşte garanţii de securitate. Zelenski a vorbit luni cu liderii Indiei şi Arabiei Saudite într-un efort de a mobiliza sprijinul pentru Kiev dincolo de Europa, înainte de întâlnirea lui Trump cu Putin.

Putin a efectuat, de asemenea, o serie de apeluri în ultimele zile, vorbind cu liderii Chinei, Indiei, Braziliei şi a trei state ex-sovietice pentru a-i informa cu privire la contactele sale cu Statele Unite.

Germania va convoca miercuri o reuniune virtuală a liderilor europeni pentru a discuta cum să exercite presiuni asupra Rusiei înainte de o convorbire europeană cu Trump. Zelenski şi oficialii UE şi NATO sunt aşteptaţi să participe la această reuniune convocată de Germania.