Sute de metri de plase de pescuit recuperate din Marea Neagră / Un sturion și un delfin, eliberați de polițiștii de frontieră

Polițiștii de frontieră tulceni din cadrul Gărzii de Coastă au recuperat din Marea Neagră mai multe plase de pescuit, în lungime totală de peste 400 metri, în care erau capturați un sturion și un pui de delfin, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

În data de 10.11.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina și ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

Polițiștii au descoperit în Marea Neagră mai multe plase ce aveau captură de pește în ele. În urma verificărilor suplimentare s-a constatat că lungimea totală a plaselor este de 440 metri, iar în ele se aflau capturați un sturion și un delfin în stare vie.

Cei doi au fost redați mediului natural, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar plasele au fost ridicate în vederea confiscării și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de braconaj piscicol și desfășoară activități specifice în vederea identificării autorilor, transmite Garda de Coastă.