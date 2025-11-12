G4Media.ro
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna octombrie, cu 72,3%…

Sursa foto: Pixabay

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna octombrie, cu 72,3% în ritm anual, potrivit Institutului Naţional de Statistică

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în octombrie, cu 72,3% în ritm anual, dar cu un preţ în scădere cu 0,27% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 22,74% în ritm anual, şi de cacao şi cafea, cu o creştere anualizată de 20,77%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri, transmite Agerpres.

În categoria mărfurilor alimentare, au mai fost consemnate creşteri de preţ importante la cafea, de 19,25%, la fructe şi conserve din fructe, cu un plus de 14,96% în octombrie 2025 faţă de octombrie 2024. Scăderi de preţ au fost înregistrate, de la an la an, la cartofi, cu 9,32%, şi la alte legume şi conserve de legume, cu 3,7%.

De la lună la lună, în octombrie cel mai mult s-au scumpit cafeaua, cu 2,28%, şi cartofii, cu 2,26%. Ieftiniri s-au consemnat la citrice şi alte fructe meridionale, de 1,6%, dar şi la fasole boabe şi alte leguminoase, de 0,9%.

În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află, alături de energia electrică, energia termică – plus 17,7% şi cărţile, ziarele şi revistele – cu 10,11%. Nu au fost înregistrate scăderi de preţ în ritm anual.

Faţă de luna anterioară, cel mai mult s-a scumpit energia termică , cu 6,26%, şi gazele, cu 4,28%. Există şi două ieftiniri, la combustibili, de 0,7%, şi la energia electrică, de 0,27%.

La servicii, majorări semnificative de preţ au consemnat transportul pe cal ea ferată, care s-a scumpit cu 18,59% în ultimul an, serviciile de igienă şi cosmetică, cu 18,54%, şi alte servicii cu caracter industrial, cu 16,91%. Preţuri mai mici au fost înregistrate în transportul aerian, cu o scădere de 11,99%, şi serviciile de telefonie, cu 0,03%.

De la lună la lună, în octombrie, scumpiri s-au consemnat la abonamentele de televiziune, care s-au majorat cu 2,19%, chirii şi la reparaţii auto, electronice şi lucrări foto, în urcare cu câte 1,26%.

În schimb, serviciile de transport aerian s-au ieftinit cu 20,83%, precum şi cele de transport interurban, cu 0,88%.

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,76%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri. În septembrie, rata anuală a inflaţiei a fost 9,88%.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

