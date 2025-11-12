Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna octombrie, cu 72,3% în ritm anual, potrivit Institutului Naţional de Statistică

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în octombrie, cu 72,3% în ritm anual, dar cu un preţ în scădere cu 0,27% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 22,74% în ritm anual, şi de cacao şi cafea, cu o creştere anualizată de 20,77%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri, transmite Agerpres.

În categoria mărfurilor alimentare, au mai fost consemnate creşteri de preţ importante la cafea, de 19,25%, la fructe şi conserve din fructe, cu un plus de 14,96% în octombrie 2025 faţă de octombrie 2024. Scăderi de preţ au fost înregistrate, de la an la an, la cartofi, cu 9,32%, şi la alte legume şi conserve de legume, cu 3,7%.

De la lună la lună, în octombrie cel mai mult s-au scumpit cafeaua, cu 2,28%, şi cartofii, cu 2,26%. Ieftiniri s-au consemnat la citrice şi alte fructe meridionale, de 1,6%, dar şi la fasole boabe şi alte leguminoase, de 0,9%.

În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află, alături de energia electrică, energia termică – plus 17,7% şi cărţile, ziarele şi revistele – cu 10,11%. Nu au fost înregistrate scăderi de preţ în ritm anual.

Faţă de luna anterioară, cel mai mult s-a scumpit energia termică , cu 6,26%, şi gazele, cu 4,28%. Există şi două ieftiniri, la combustibili, de 0,7%, şi la energia electrică, de 0,27%.

La servicii, majorări semnificative de preţ au consemnat transportul pe cal ea ferată, care s-a scumpit cu 18,59% în ultimul an, serviciile de igienă şi cosmetică, cu 18,54%, şi alte servicii cu caracter industrial, cu 16,91%. Preţuri mai mici au fost înregistrate în transportul aerian, cu o scădere de 11,99%, şi serviciile de telefonie, cu 0,03%.

De la lună la lună, în octombrie, scumpiri s-au consemnat la abonamentele de televiziune, care s-au majorat cu 2,19%, chirii şi la reparaţii auto, electronice şi lucrări foto, în urcare cu câte 1,26%.

În schimb, serviciile de transport aerian s-au ieftinit cu 20,83%, precum şi cele de transport interurban, cu 0,88%.

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,76%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri. În septembrie, rata anuală a inflaţiei a fost 9,88%.