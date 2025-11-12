România a devenit un hub cheie pentru aprovizionarea cu arme a Ucrainei, acuză un separatist pro-rus
România s-a transformat într-un jucător cheie în lanțul logistic pentru aprovizionarea cu arme a formațiunilor ucrainene, folosind teritoriul său și teritoriul Republicii Moldova în acest scop, acuză un reprezentant al separatiştilor proruşi din Ucraina, locotenent-colonelul Andrei Marociko, la postul de televiziune OTR, citat de agenția rusă de presă TASS, un organ de propagandă al Kremlinului.
„Această țară (România – nota TASS), din păcate, este acum un participant foarte activ la ceea ce se întâmplă în Ucraina. O cantitate imensă de muniții, arme și echipamente sosește acolo, iar apoi, prin Republica Moldova, acestea intră pe teritoriul Ucrainei. Așadar, nu funcționează numai hub-ul polonez, ci și România este acum, din păcate, implicată în aprovizionarea luptătorilor ucraineni, facilitând, ca să spunem așa, aprovizionarea acestora”, a spus acesta, citat de agenția Radar, fără a prezenta dovezi în sprijinul afirmațiilor sale.
Andrei Marociko a subliniat importanța strategică a teritoriului românesc pentru Alianță, subliniind prezența unor baze și aerodromuri importante ale NATO acolo.
Potrivit afirmațiilor acestuia, aceste facilități au o importanță semnificativă asupra situației din zona desfășurării operațiunii militare speciale. Marociko susține că atacurile Forțelor Armate Ruse asupra obiectivelor din regiunea Odesa, inclusiv asupra trecerii de cale ferată de la Karolino-Bugaz, vizează ținte legate de aceste fluxuri logistice din România.
„Iar atacurile asupra regiunii Odesa – Karolino-Bugaz, trecerea de cale ferată și alte puncte – vizează toate lucruri care vin din România și, în mod firesc, sunt distruse de trupele noastre”, a mai spus el.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a publicat marți dimineață o declarație în care susține că serviciul secret ar fi „descoperit și dejucat” o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării ucrainean „de deturnare a unui avion de vânătoare supersonic de mare altitudine MiG-31 al Forțelor Aerospatiale Ruse, care transportă racheta aer-aer hipersonică Kinjal”, transmite BBC.
FSB susține, de asemenea, că ofițerii serviciilor secrete militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși, promițându-le o sumă de 3 milioane de dolari.
„Agenția de informații a planificat ulterior să trimită un avion înarmat cu o rachetă Kinjal în zona de desfășurare a celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, situată în Constanța, România, unde ar fi putut fi doborât de sistemele de apărare aeriană”, a declarat FSB, potrivit Interfax.
FSB nu a furnizat nicio dovadă. Ucraina nu a comentat încă declarația agenției de informații ruse.
Informațiile nu pot fi verificate în mod independent.
De notat că Federația Rusă utilizează în mod regulat o strategie de proiecție anticipativă care constă în formularea de acuzații privind acțiuni ostile ale altor state – ingerințe, operațiuni de influență, acte de sabotaj etc – care ar putea prefigura și justifica ulterior propriile sale operațiuni de război hibrid.
Prezentată de Moscova ca fiind hipersonică, racheta balistică Kinjal este capabilă să zboare cu viteză foarte mare și să adopte traiectorii care o fac dificil de urmărit și interceptat prin sisteme de apărare aeriană.
Rusia prezintă de mult timp Marea Britanie ca unul dintre principalii săi inamici, acuzând-o că alimentează războiul cu Ucraina și că ajută Kievul să desfășoare o serie de operațiuni în inima teritoriului rus.
