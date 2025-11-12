România a devenit un hub cheie pentru aprovizionarea cu arme a Ucrainei, acuză un separatist pro-rus

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

România s-a transformat într-un jucător cheie în lanțul logistic pentru aprovizionarea cu arme a formațiunilor ucrainene, folosind teritoriul său și teritoriul Republicii Moldova în acest scop, acuză un reprezentant al separatiştilor proruşi din Ucraina, locotenent-colonelul Andrei Marociko, la postul de televiziune OTR, citat de agenția rusă de presă TASS, un organ de propagandă al Kremlinului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Această țară (România – nota TASS), din păcate, este acum un participant foarte activ la ceea ce se întâmplă în Ucraina. O cantitate imensă de muniții, arme și echipamente sosește acolo, iar apoi, prin Republica Moldova, acestea intră pe teritoriul Ucrainei. Așadar, nu funcționează numai hub-ul polonez, ci și România este acum, din păcate, implicată în aprovizionarea luptătorilor ucraineni, facilitând, ca să spunem așa, aprovizionarea acestora”, a spus acesta, citat de agenția Radar, fără a prezenta dovezi în sprijinul afirmațiilor sale.

Andrei Marociko a subliniat importanța strategică a teritoriului românesc pentru Alianță, subliniind prezența unor baze și aerodromuri importante ale NATO acolo.

Potrivit afirmațiilor acestuia, aceste facilități au o importanță semnificativă asupra situației din zona desfășurării operațiunii militare speciale. Marociko susține că atacurile Forțelor Armate Ruse asupra obiectivelor din regiunea Odesa, inclusiv asupra trecerii de cale ferată de la Karolino-Bugaz, vizează ținte legate de aceste fluxuri logistice din România.

„Iar atacurile asupra regiunii Odesa – Karolino-Bugaz, trecerea de cale ferată și alte puncte – vizează toate lucruri care vin din România și, în mod firesc, sunt distruse de trupele noastre”, a mai spus el.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a publicat marți dimineață o declarație în care susține că serviciul secret ar fi „descoperit și dejucat” o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării ucrainean „de deturnare a unui avion de vânătoare supersonic de mare altitudine MiG-31 al Forțelor Aerospatiale Ruse, care transportă racheta aer-aer hipersonică Kinjal”, transmite BBC.