Ministrul Apărării, replică la declarațiile Ambasadei Rusiei: „Drona era rusească, scrie clar în raport. Ce voia? Poză cu eticheta?”

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarat luni, la Antena 3 CNN, că drona care a intrat în spațiul aerian al României, și pe care piloții români au urmărit-o 50 de minute, era rusească. „Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voia (Rusia – n.r.)? O poză cu eticheta?”, a declarat Moșteau, în replică la atitudinea sfidătoare a Rusiei.

Piloții români de F-16 au primit autorizarea de a doborî drona rusească care a intrat ieri după-amiază în spațiul aerian ţării noastre, însă, au hotărât să nu deschidă focul, a precizat ministerul Apărării Ionuț Moșteanu.

„Am analizat raportul complet al misiunii de aseară și am discutat cu colegii implicați, chiar și cu pilotul care a condus formația de F-16.

Scrie clar în raport, și pilotul a confirmat că e vorba de o dronă rusească, folosită de ruși ca să atace Ucraina. Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voiau? O poză cu eticheta? Dar, e stilul Rusiei de a nega evidențele, nu e nimic nou.

Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a declarat Moșteanu pentru Antena3CNN

Ambasada rusă a respins protestul român ca fiind„nefondat și nejustificat” legat de dronă rusească, pe care o numește „un alt obiect zburător neidentificat (OZN)” și a declarat că toate circumstanțele sugerează că incidentul ar fi fost, de fapt, o provocare intenționată a regimului de la Kiev.

Ambasada Rusiei în România a reacționat, duminică noapte, după ce Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat în aceeași zi pe ambasadorul Rusiei pentru a transmite „protestul ferm” al autorităților române privind drona rusească ce a pătruns pe teritoriul României.

”Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească.”, transmite Ambasada Rusiei. Potrivit textului postat pe Facebook, numit Comentariul Ambasadei Rusiei în România, discuția de la sediul MAE nu a adus însă nicio confirmare „obiectivă” privind proveniența națională a aparatului de zbor, iar partea română nu a oferit răspunsuri convingătoare la întrebările adresate.

BREAKING Ambasada Rusiei respinge acuzațiile privind drona din spațiul aerian românesc: „O provocare a Kievului” / Ce a transmis MAE ambasadorului rus convocat duminică seara, după încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia