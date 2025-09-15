G4Media.ro
Ministrul Apărării, replică la declarațiile Ambasadei Rusiei: „Drona era rusească, scrie clar…

Ionut Moșteanu ministrul Apărării
Sursa foto: USR

Ministrul Apărării, replică la declarațiile Ambasadei Rusiei: „Drona era rusească, scrie clar în raport. Ce voia? Poză cu eticheta?”

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarat luni, la Antena 3 CNN, că drona care a intrat în spațiul aerian al României, și pe care piloții români au urmărit-o 50 de minute, era rusească. „Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voia (Rusia – n.r.)? O poză cu eticheta?”, a declarat Moșteau, în replică la atitudinea sfidătoare a Rusiei.

Piloții români de F-16 au primit autorizarea de a doborî drona rusească care a intrat ieri după-amiază în spațiul aerian ţării noastre, însă, au hotărât să nu deschidă focul, a precizat ministerul Apărării Ionuț Moșteanu.

„Am analizat raportul complet al misiunii de aseară și am discutat cu colegii implicați, chiar și cu pilotul care a condus formația de F-16.

Scrie clar în raport, și pilotul a confirmat că e vorba de o dronă rusească, folosită de ruși ca să atace Ucraina. Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voiau? O poză cu eticheta? Dar, e stilul Rusiei de a nega evidențele, nu e nimic nou.

Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a declarat Moșteanu pentru  Antena3CNN

Context

Ambasada rusă a respins protestul român ca fiind„nefondat și nejustificat” legat de dronă rusească, pe care o numește „un alt obiect zburător neidentificat (OZN)” și a declarat că toate circumstanțele sugerează că incidentul ar fi fost, de fapt, o provocare intenționată a regimului de la Kiev.

Ambasada Rusiei în România a reacționat, duminică noapte, după ce Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat în aceeași zi pe ambasadorul Rusiei pentru a transmite „protestul ferm” al autorităților române privind drona rusească ce a pătruns pe teritoriul României.

”Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească.”, transmite Ambasada Rusiei. Potrivit textului postat pe Facebook, numit Comentariul Ambasadei Rusiei în România, discuția de la sediul MAE nu a adus însă nicio confirmare „obiectivă” privind proveniența națională a aparatului de zbor, iar partea română nu a oferit răspunsuri convingătoare la întrebările adresate.

BREAKING Ambasada Rusiei respinge acuzațiile privind drona din spațiul aerian românesc: „O provocare a Kievului” / Ce a transmis MAE ambasadorului rus convocat duminică seara, după încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Trebuia doborâtă cu o armă mult mai ieftină decât drona (nu patriot, nu f16, nu f35, nu bombă nucleară) și apoi prezentată dovada.
    Vinovat este cel care nu a dat ordinul de a doborî orice trece granița.
    Rușii au dreptate, poate era OZN, aveți vreo dovadă?

