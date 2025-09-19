Miniştrii de externe rus şi american vor avea o întrevedere în marja Adunării Generale a ONU

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Miniştrii de externe rus şi american, Serghei Lavrov şi Marco Rubio, vor avea săptămâna viitoare o întrevedere în marja Adunării Generale a ONU la New York, a anunţat vineri ambasadorul rus la ONU, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Este clar că vor aborda un spectru larg de chestiuni, atât bilaterale, cât şi multilaterale”, a declarat ambasadorul Vasili Nebenzia. „Nu a fost stabilită o agendă precisă, dar o întâlnire este planificată”, a adăugat diplomatul rus.

Această întâlnire va avea loc după ce preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, explicând că a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reuşit.

Donald Trump a mai spus că este pregătit să impună noi sancţiuni Rusiei, dar numai cu condiţia ca statele europene membre ale NATO să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, pentru a priva astfel Rusia de resursele financiare necesare continuării războiului. Preşedintele american a cerut în plus Uniunii Europene să impună taxe vamale Indiei şi Chinei, principalele ţări cumpărătoare de petrol rusesc, această cerere nefiind însă agreată de blocul comunitar.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după un summit avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europPeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.