Miniso raportează venituri în creștere cu 21%, dar profitul net scade cu 22,6%

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lanțul chinez de articole pentru casă și accesorii Miniso a încheiat primul semestru al anului cu un profit net atribuibil de 906 milioane yuani (108,6 milioane euro), în scădere cu 22,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, transmite Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Veniturile totale au urcat la 9,393 miliarde yuani (1,126 miliarde euro), ceea ce reprezintă o creștere de 21,1%. Pe piața internă, veniturile au avansat cu 11,4%, până la 5,115 miliarde yuani (613,4 milioane euro), iar pe piețele internaționale au crescut cu 21,5%, ajungând la 3,534 miliarde yuani (423,8 milioane euro). Brandul Top Toy a contribuit cu 742,1 milioane yuani (89 milioane euro).

Cheltuielile totale operaționale, de vânzare, distribuție, administrare și alte costuri au ajuns la 7,847 miliarde yuani(941 milioane euro), în urcare cu 25,3%. Numai în al doilea trimestru, Miniso a obținut un profit de 489,7 milioane yuani (58,7 milioane euro), cu 16,7% mai mic decât anul trecut, la venituri de 4,966 miliarde yuani (595,5 milioane euro), în creștere cu 23,1%.

Compania a încheiat semestrul cu 7.905 magazine la nivel global, cu 842 mai multe decât în urmă cu un an. Dintre acestea, 4.305 sunt în China continentală, 3.307 în străinătate și 293 sunt unități Top Toy.

„Suntem mulțumiți că Miniso și-a accelerat creșterea în acest trimestru și că am obținut o îmbunătățire de două cifre a profitului operațional, peste așteptările noastre”, a declarat fondatorul, președintele și CEO-ul Ye Guofu.

Totodată, compania a anunțat plata unui dividend interimar în numerar de 0,0724 dolari (0,062 euro) pe acțiune obișnuită și 0,2896 dolari (0,25 euro) pe American Depositary Share (ADS), plăți programate pentru 16 septembrie (acțiuni) și 19 septembrie (ADS).