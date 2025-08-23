Mini Labubu ajunge pe piață: cum arată, cât costă și de unde poate fi cumpărat

Păpușa de pluș cu zâmbetul înfricoșător, care a cucerit lumea în ultimul an, se micșorează și mai mult. Vineri, producătorul chinez Pop Mart a anunțat lansarea păpușilor mini Labubu în noua colecție The Monsters Pin For Love Series, conform Business Insider.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit companiei, micile Labubu vor avea aproximativ 10 cm înălțime (comparativ, un iPhone 16 are 14,7 cm) și vor fi suficient de mici pentru a fi agățate de telefoanele mobile. Prețul de lansare este de 22,99 dolari, iar fanii își pot nota data de 29 august, când păpușile vor fi disponibile în 30 de culori diferite.

Ca și modelele mai mari, mini Labubus vor fi vândute în blind box-uri, cutii misterioase din care colecționarii află abia după deschidere ce variantă au obținut.

Colecția include și un set de 30 de pandantive cu litere, fiecare cu un design unic și un charm metalic Labubu. Acestea vor avea aproximativ 11,5 cm și vor fi disponibile tot în blind box-uri, la prețul de 18,99 dolari. „Seria Pin for Love le permite colecționarilor să scrie nume, inițiale sau mesaje secrete”, a explicat Pop Mart.

Produsele vor putea fi cumpărate direct de pe site-ul Pop Mart, cu opțiune de livrare sau ridicare din magazin.

CEO-ul Pop Mart, Wang Ning, a confirmat lansarea mini Labubu în cadrul apelului privind rezultatele financiare pe primul semestru din 2025. Compania a raportat o creștere de 204% a veniturilor față de anul trecut, ajungând la 13,87 miliarde yuani (1,94 miliarde dolari), și o creștere de 401% a profitului.

Doar franciza The Monsters – care îl include pe Labubu, personaj devenit viral, a generat vânzări de 4,81 miliarde yuani în primele șase luni ale anului. Acțiunile Pop Mart, listate la Hong Kong, au urcat cu 18% în ultimele cinci zile și cu peste 550% în ultimul an.

Succesul Labubu a declanșat cozi uriașe în fața magazinelor Pop Mart, până la punctul în care compania a fost nevoită să suspende vânzările fizice în țări precum Marea Britanie și Coreea de Sud. Popularitatea a fost atât de mare încât chiar și copia sa, „Lafufu”, a avut propriul moment cultural.