Ermenegildo Zegna: profit în creștere cu 53% în primul semestru din 2025, dar provocări pentru Thom Browne și Tom Ford

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Grupul Ermenegildo Zegna a raportat un profit net de 47,9 milioane de euro în primul semestru din 2025, în creștere cu 53% față de 31,3 milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile consolidate au ajuns la 927,7 milioane de euro, însă au marcat o scădere organică de 2%, potrivit rezultatelor publicate pe 5 septembrie, conform Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La nivel operațional, EBIT-ul ajustat s-a situat la 68,7 milioane de euro, sub cele 80,9 milioane de euro înregistrate în 2024. Totuși, performanța canalului „direct to consumer” (DTC) rămâne solidă, cu o creștere organică de 6%.

CEO-ul Gildo Zegna: „Rezultatele confirmă forța viziunii noastre strategice”

„Rezultatele din prima jumătate a lui 2025 confirmă soliditatea viziunii noastre strategice, orientată spre consolidarea canalului direct-to-consumer și eficientizarea operațională a magazinelor celor trei branduri ale noastre, continuând totodată să investim în proiecte strategice pentru creșterea pe termen lung”, a declarat Ermenegildo „Gildo” Zegna, directorul general al grupului.

Zegna a subliniat că segmentul Zegna a beneficiat de o marjă EBIT ajustată de 14,3%, în creștere de la 12,8% în 2024, datorită unei execuții riguroase și unei mai bune utilizări a efectului de levier operațional. Acest rezultat a ajutat la atenuarea pierderilor generate de transformările strategice în curs la Thom Browne și Tom Ford Fashion.

Zegna: EBIT ajustat de 94,4 milioane € (marjă de 14,3%)

Thom Browne: EBIT ajustat de 4,5 milioane € (marjă de 3,5% față de 12,1% în 2024)

Tom Ford Fashion: EBIT ajustat negativ (-19,4 milioane € față de -11,9 milioane € în 2024)

Fluxul de numerar liber a fost de 23,1 milioane €, comparativ cu 6,6 milioane € în 2024, în timp ce datoria financiară netă s-a menținut la 92,1 milioane €, la același nivel cu finele lui 2024.

Pe lângă performanțele financiare, grupul a reiterat angajamentul pentru trasabilitate și sustenabilitate. Oasi Zegna, o zonă naturală de 100 km² din Alpii italieni, de 30 de ori mai mare decât Central Park din New York, rămâne nucleul acestui demers.

Inspirat de viziunea fondatorului, grupul a anunțat că fibra Oasi Cashmere și Oasi Lino va fi complet trasabilă și certificată începând cu 2024, garantând un lanț transparent și responsabil de aprovizionare.

„Datorită forței lanțului nostru de aprovizionare, autenticității brandurilor și, mai ales, clarității viziunii și talentului echipei, rămânem concentrați pe atingerea obiectivelor stabilite pentru 2027, în ciuda provocărilor industriei și a presiunilor monetare”, a adăugat Gildo Zegna.

Rezultatele confirmă robustezza segmentului Zegna, dar și dificultățile pe care grupul le întâmpină în repoziționarea mărcilor Thom Browne și Tom Ford Fashion, considerate esențiale pentru creșterea pe termen mediu.