Banca Central Europeană avertizează: concurența Chinei amenință locurile de muncă din zona euro

Concurența tot mai mare a Chinei pe piețele globale de export va crea presiuni asupra pieței muncii europene, arată un studiu recent publicat de Banca Centrală Europeană (BCE). Potrivit raportului, tensiunile comerciale dintre SUA și China, care împing Beijingul să își orienteze mai multe exporturi spre zona euro, ar putea reduce numărul locurilor de muncă disponibile pentru europeni și, implicit, crește rata șomajului, conform Fashion United.

Analiza, realizată de economiștii BCE Clémence Berson, Claudia Foroni, Vanessa Gunnella și Laura Lebastard, a fost publicată în ECB Economic Bulletin, nr. 5/2025.

„Concurența crescândă a Chinei pe piețele globale de export a influențat semnificativ piața muncii din zona euro în ultimii ani. Pe măsură ce China urcă pe lanțul valoric, exporturile sale concurează tot mai direct cu firmele europene, atât pe piața internă, cât și pe piețele din țări terțe”, notează raportul.

Dacă în trecut competiția era concentrată pe bunuri ieftine, acum Beijingul avansează în sectoare cu valoare adăugată mare, precum industria auto sau utilajele specializate. În acest context, tarifele ridicate impuse de SUA asupra produselor chinezești ar putea determina exportatorii din China să se reorienteze către Europa, accentuând presiunea asupra producătorilor din zona euro.

De la aderarea Chinei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în 2001, exporturile sale către zona euro au cunoscut o creștere accelerată. După o perioadă de stabilizare între 2010 și 2020, acestea au avansat cu 60% în anii post-pandemie. În 2024, ponderea Chinei în totalul importurilor de bunuri ale zonei euro a urcat la 15,6%.

Cele mai mari salturi au fost înregistrate în industria auto și în cea chimică, unde importurile din China au crescut cu 150%, respectiv 140% în ultimii cinci ani. Conform datelor BCE, sectoarele cele mai expuse la concurența chineză angajau în 2024 aproximativ 29 de milioane de persoane, adică 27% din totalul forței de muncă din zona euro. Industria prelucrătoare, cu 24 de milioane de angajați, este în mod special vulnerabilă.

Între 2019 și 2024, cererea de forță de muncă a scăzut mai puternic în sectoarele unde importurile chinezești au crescut cel mai mult. La acest declin s-au adăugat șocurile pandemiei, criza energetică și cererea scăzută de automobile pe piața europeană.

Politicile comerciale actuale ale SUA pot amplifica fenomenul: anunțurile administrației Trump privind noi tarife pentru produsele chinezești riscă să redirecționeze suplimentar exporturile către Europa. Chiar dacă firmele europene ar putea câștiga competitivitate pe piața americană, aceste avantaje nu ar compensa pierderile interne.

Concluzia BCE este fermă: creșterea competitivității Chinei reprezintă o provocare majoră pentru piața muncii din zona euro. Impactul se resimte deja în industrii-cheie precum auto și chimie, dar efectele potențial extinse ar putea afecta aproape o treime din totalul angajaților.

Pe termen lung, economia are capacitatea de a se adapta prin ajustări salariale și prin migrarea forței de muncă între sectoare. Totuși, ineficiențele pieței muncii, costurile de tranziție și politicile guvernamentale pot genera perturbări temporare înainte de atingerea unui nou echilibru, avertizează BCE.