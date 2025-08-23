Microdozarea GLP-1 pentru slăbit: trend nou sau risc inutil?

Medicamentele GLP-1 (precum Ozempic, Wegovy sau Mounjaro), inițial dezvoltate pentru diabet de tip 2, au devenit extrem de populare pentru pierderea în greutate. Dar costurile ridicate și efectele secundare au determinat apariția unui nou trend: microdozarea, administrarea unor doze mai mici decât cele standard, conform Medical News Today.

Platforma online Noom a lansat recent un program de microdozare, susținând că astfel se reduc efectele adverse și se obțin rezultate mai sustenabile. Totuși, experții avertizează că metoda rămâne experimentală și insuficient studiată.

În locul dozelor clasice aprobate de FDA (de exemplu, 0,25 mg Ozempic săptămânal, crescute treptat), Noom începe cu doar 25% din această doză și ajustează individual. „Unii pacienți răspund mai bine la doze mici, iar graba de a crește cantitatea poate aduce doar efecte secundare”, explică dr. Babak Orandi, specialist în obezitate la NYU Langone.

Problema majoră este lipsa studiilor publicate. „Nu știm dacă microdozarea este sigură sau eficientă. Chiar și doze mici pot provoca greață, vărsături, constipație severă sau pierdere de masă musculară”, avertizează dr. Jennifer Cheng, endocrinolog. În plus, aceste microdoze sunt de obicei preparate în farmacii de tip compounding, unde produsele nu trec prin procesul riguros de aprobare FDA.

Unii pacienți simt efectul chiar și la doze mici, dar majoritatea au nevoie de cantități mai mari pentru o pierdere semnificativă în greutate, spune dr. Mir Ali, chirurg bariatric. Microdozarea poate fi o opțiune pentru cei care au puține kilograme de pierdut, pentru menținerea greutății sau ca „punte” spre dozele standard.

Deși trendul răspunde cererii pentru tratamente mai accesibile și mai bine tolerate, microdozarea GLP-1 nu este încă o terapie validată clinic. Experții insistă asupra monitorizării medicale, indiferent de doză, și atrag atenția că soluția sigură rămâne folosirea schemelor aprobate.

„E nevoie de accesibilitate și personalizare, dar fără a sacrifica siguranța pacientului. Microdozarea poate fi o soluție temporară, însă viitorul va depinde de apariția versiunilor generice și mai ieftine ale acestor medicamente”, subliniază dieteticianul Kayley George.