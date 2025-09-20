G4Media.ro
MI6, serviciul britanic de informaţii, recrutează spioni pe dark web

dark web
Sursa foto Dreamstime

MI6, serviciul britanic de informaţii, recrutează spioni pe dark web

Serviciul britanic de informaţii externe, MI6, a anunţat lansarea unui portal pe dark web pentru recrutarea de noi spioni din întreaga lume, în special din Rusia, transmite News.ro.

- articolul continuă mai jos -

„Portalul nostru virtual vă stă la dispoziţie”, a declarat şeful MI6, Richard Moore, la lansarea acestei platforme securizate, numită „Silent Courrier”.

El i-a invitat pe „cei care deţin informaţii sensibile despre (…) terorismul internaţional sau activităţile ostile ale serviciilor de informaţii străine” să contacteze MI6 prin intermediul acestei platforme.

Acest nou portal va permite MI6, cunoscut în întreaga lume datorită lui James Bond, agentul 007 creat de autorul Ian Fleming, să „recruteze noi spioni pentru Regatul Unit, în Rusia şi alte părţi ale lumii”, a declarat ministrul britanic de externe Yvette Cooper, citată într-un comunicat. Portalul „va ajuta la recrutarea de noi agenţi, oferind un mijloc sigur de a contacta Regatul Unit”, afirmă Foreign Office.

Instrucţiunile pentru accesarea portalului sunt explicate în mai multe limbi pe canalul YouTube al MI6. Acesta recomandă utilizarea browserului securizat Tor pentru accesarea dark web-ului.

De asemenea, recomandă potenţialilor spioni să utilizeze VPN-uri fiabile şi dispozitive şi adrese de e-mail care nu au legătură cu ei.

„Pe măsură ce lumea se schimbă şi ameninţările cu care ne confruntăm se multiplică, trebuie să ne asigurăm că Regatul Unit este întotdeauna cu un pas înaintea adversarilor săi”, subliniază Yvette Cooper.

