METEO: Caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei /…

efectele căldurilor extreme
Foto: G4Media

METEO: Caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei / Temperaturile vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei, transmite News.ro.

ANM a emis o avertizare cod galben de caniculă pentru ziua de miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00.

”Miercuri (13 august) în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă meteorologii.

Potrivit acestora, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade.

