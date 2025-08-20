Marea Britanie vizează reţele financiare şi de criptomonede care ajută Rusia să ocolească sancţiunile

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Regatul Unit a anunţat miercuri că impune sancţiuni la adresa altor opt persoane şi entităţi care au ajutat Rusia să ocolească sancţiunile occidentale utilizând reţele financiare şi de criptomonede cu sediul în Kârgâzstan, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Printre ţintele Ministerului Afacerilor Externe britanic se numără platformele de schimb de criptovalută Grinex şi Meer, pe care se vinde un stablecoin – o monedă digitală cu un curs de schimb presupus stabil – susţinut de rublă, denumit A7A5.

Deja vizat de sancţiuni britanice, acest jeton a fost lansat explicit în februarie pentru a furniza un canal de plăţi alternative companiilor şi particularilor ruşi care fac comerţ cu străinătatea.

El le permite să scape de sancţiunile impuse de SUA şi de aliaţii lor după invadarea Peninsulei Crimeea în 2014.

„Dacă Kremlinul crede că poate disimula tentativele sale disperate de a atenua impactul sancţiunilor noastre prin spălare de tranzacţii via reţele de criptomonede suspecte, el se înşeală foarte tare”, a declarat ministrul pentru sancţiuni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Stephen Doughty, citat în comunicat.

Acest anunţ vine după o decizie similară luată săptămâna trecută de SUA.

Regatul Unit a vizat de asemenea Capital Bank, cu sediul în Kârgâzstan, şi pe directorul acesteia, Kantemir Şalbaev, „pe care Rusia o utilizează pentru a finanţa echipamente militare”, susţine Ministerul Afacerilor Externe britanic.

Marţi, prim-ministrul britanic Keir Starmer a prezidat alături de preşedintele francez Emmanuel Macron o reuniune online a circa 30 de ţări mai ales europene ce susţin Ucraina, la o zi după discuţiile de la Washington dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski.