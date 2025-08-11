Marea Britanie va accelera deportarea cetățenilor străini condamnați

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Marea Britanie va accelera deportarea cetățenilor străini condamnați prin extinderea programului său „deportăm acum, facem apel mai târziu” la 15 noi țări, ajungând astfel la un total de 23, a anunțat duminică Ministerul de Interne, potrivit BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acest program, care permite Regatului Unit să deporteze cetățenii străini fără a aștepta ca aceștia să își ispășească pedeapsa cu închisoarea în țară, permițându-le în același timp să facă apel în țara lor de origine, era în vigoare cu opt țări, inclusiv Tanzania, Estonia și Belize.

Acesta va fi extins acum la cincisprezece noi țări, inclusiv Angola, Botswana și Liban. Sunt în curs discuții cu alte câteva țări, se arată în declarația Ministerului de Interne.

O prioritate guvernamentală

Prim-ministrul Keir Starmer a făcut o prioritate din reducerea imigrației, atât legale, cât și ilegale, într-un moment în care extrema dreaptă câștigă teren în țară.

„Mult prea mult timp, infractorii străini au exploatat sistemul nostru de imigrație, rămânând în Regatul Unit timp de luni, chiar ani, în timp ce apelurile lor trenează. Acest lucru trebuie să înceteze”, a declarat ministrul de interne Yvette Cooper, citată în comunicat.

Potrivit guvernului britanic, un loc în închisoare costă în medie 54.000 de lire sterline pe an (peste 62.000 de euro).

Din iulie 2024, când laburiștii au venit la putere, aproape 5.200 de străini condamnați au fost deportați, o creștere de 14% într-un an, potrivit Ministerului de Interne.

În practică, decizia dacă aceste persoane își vor ispăși pedepsele în străinătate va depinde de țara în care sunt trimise, a declarat Ministerul Justiției pentru BBC.

În termeni practici, aceasta înseamnă că unii dintre ei ar putea fi liberi de îndată ce ajung în țara de destinație.

Cele cincisprezece noi țări sunt Angola, Australia, Botswana, Brunei, Bulgaria, Canada, Guyana, India, Indonezia, Kenya, Letonia, Liban, Malaysia, Uganda și Zambia.