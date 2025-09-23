Taxa de 100.000 de dolari pentru viza H-1B impusă de Trump declanşează o cursă globală pentru atragerea de talente de top / ”Cea mai mare oportunitate pentru Europa”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Decizia surpriză a preşedintelui american Donald Trump de a creşte la 100.000 de dolari taxa de aplicare pentru vizele H-1B a stârnit nelinişte în rândul companiilor şi al marilor economii globale, dar în acelaşi timp deschide perspective noi pentru huburile de talente din Europa, Orientul Mijlociu şi Asia, relatează CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

China va introduce începând cu 1 octombrie 2025 o viză denumită ”K-visa”, destinată să atragă profesionişti tineri din domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii (STEM), fără necesitatea unui angajator local care să emită o invitaţie.

În Marea Britanie, prim-ministrul Keir Starmer ia în calcul eliminarea taxelor de viză pentru persoane cu realizări de top (de exemplu absolvenţi ai universităţilor de top sau câştigători de premii prestigioase).

Măsura de taxare a vizelor H-1B pentru muncă, intrată în vigoare duminică, face parte dintr-un demers al administraţiei Trump de a proteja locurile de muncă americane. Însă analiştii spun că noile costuri ar putea afecta competitivitatea SUA în domeniul inovaţiei, oferind ”o şansă de aur” altor pieţe să atragă profesionişti de top.

”Ar putea fi o oportunitate pentru Marea Britanie, pentru Europa sau chiar pentru Dubai şi China”, a declarat Charles-Henry Monchau, director de investiţii la Syz Group.

În acelaşi sens, Harry Stebbings, fondator al fondului de investiţii 20VC, a numit măsura ”cea mai mare oportunitate pentru Europa”, cerând Londrei să faciliteze accesul rapid al acestor specialişti.

Între timp, startupurile şi companiile din SUA încearcă să profite de situaţie ca instrument de recrutare, deşi mulţi lideri din tehnologie subliniază că impactul financiar este relativ mic comparativ cu valoarea adusă de angajaţi.