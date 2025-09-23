Marea Britanie se confruntă cu o „criză” a abuzurilor sexuale între copii, cu o „schimbare fundamentală” în ceea ce privește infracțiunile

Asociația Națională pentru Persoanele Abuzate în Copilărie (NAPAC) afirmă că s-a înregistrat o creștere semnificativă a abuzurilor între copii, iar datele privind infracțiunile comise în grup arată că acestea sunt acum mai frecvente decât incidentele care implică bande de grooming, scrie skynews.

Statisticile „șocante” arată că a avut loc o „schimbare fundamentală” în ceea ce privește infracțiunile, a declarat Gabrielle Shaw, directorul executiv al NAPAC, pentru Sky News.

Cele mai recente cifre privind abuzurile sexuale și exploatarea copiilor, furnizate de Consiliul Național al Șefilor de Poliție (NPCC) pentru Anglia și Țara Galilor, arată că, în cazurile în care vârsta a fost înregistrată, 52% dintre autori aveau vârste cuprinse între 10 și 17 ani.

Aproximativ 41% dintre acestea se referă la imagini indecente cu copii.

Majoritatea acestor imagini nud sunt realizate de adolescenți cu ei înșiși, înainte de a fi partajate cu un partener, ca parte a unui comportament „experimental”.

Dar, la celălalt capăt al scalei infracționale, 17% dintre infracțiunile sexuale comise împotriva copiilor de către alți copii sunt infracțiuni de viol.

Richard Fewkes, directorul grupului de lucru al NPCC pentru exploatarea sexuală a copiilor, avertizează că schimbul consensual de imagini intime poate duce la constrângere și șantaj, accesul ușor la pornografie violentă fiind parțial responsabil pentru această tendință îngrijorătoare de abuzuri comise de copii asupra altor copii.

„Pentru o generație de băieți, în special, acest lucru este foarte des considerat un comportament normal”, a declarat el pentru Sky News. „Ei pun în practică acest comportament cu fetele.”

Adolescenții care împărtășesc imagini indecente unii cu alții pot fi înregistrați ca infractori din cauza vârstei legale de consimțământ, potrivit lui Richard Fewkes.

Creșterea numărului de tineri care solicită ajutor

Datele exclusive furnizate Sky News arată că, în 2014, NAPAC a primit 358 de apeluri în care apelanții și-au dezvăluit vârsta.

16 dintre acești apelanți aveau vârste cuprinse între 19 și 24 de ani (4,4%).

În următorul deceniu, procentul s-a dublat.

În 2024, au fost 1.487 de apeluri în care apelanții și-au dezvăluit vârsta.

130 dintre acești apelanți aveau vârste cuprinse între 19 și 24 de ani (8,8%).

Mai mult de jumătate dintre apelanții de toate vârstele spun că se simt anxioși sau că suferă de anxietate.

În același timp, mai mult de o treime dintre apelanți spun că se simt izolați.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne britanic a declarat: „Luăm o serie de măsuri pentru a preveni abuzul sexual asupra copiilor, pentru a aduce mai mulți infractori în fața justiției și pentru a îmbunătăți sprijinul acordat victimelor și supraviețuitorilor.

În prezent, se efectuează o analiză pentru a identifica cea mai bună modalitate de a sprijini personalul școlar în gestionarea cazurilor de abuz sexual asupra copiilor. Aceasta se alătură finanțării suplimentare acordate Fundației Lucy Faithfull, care lucrează pentru prevenirea comportamentului sexual dăunător în rândul copiilor și tinerilor”.