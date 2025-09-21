Vicepremierul britanic: Recunoaşterea Palestinei nu ar crea un stat „peste noapte”

Vicepremierul Marii Britanii, David Lammy, a declarat duminică că recunoaşterea unui stat palestinian nu ar însemna apariţia ”peste noapte” a acestuia, subliniind că un astfel de pas trebuie să facă parte dintr-un proces mai amplu de pace, relatează Reuters, preluată de News.ro.

”Orice pas de recunoaştere are ca scop menţinerea în viaţă a perspectivelor unei soluţii cu două state”, a spus Lammy pentru Sky News, adăugând că premierul Keir Starmer va lua o decizie în cursul zilei privind recunoaşterea Palestinei.

În iulie, Starmer anunţase că Marea Britanie va recunoaşte Palestina dacă Israelul nu ajunge la o încetare a focului cu Hamas, nu permite intrarea de ajutoare suplimentare în Gaza, nu renunţă la planurile de anexare a Cisiordaniei şi nu se angajează într-un proces real de pace pentru o soluţie cu două state.

”De atunci, odată cu atacul asupra Qatarului, încetarea focului a fost practic spulberată, iar perspectivele sunt sumbre”, a adăugat Lammy, menţionând şi avansarea planurilor Israelului privind noi colonizări.

Premierul britanic Keir Starme este așteptat să anunțe duminică recunoașterea statului Palestina.