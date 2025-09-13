Marco Rubio califică drept „inacceptabilă” intruziunea dronelor ruseşti în Polonia. Dacă se dovedeşte că a fost intenţionat, va duce la o escaladare a conflictului, avertizează el
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că intrarea fără precedent a dronelor ruseşti pe teritoriul polonez este „inacceptabilă”, precum şi „regretabilă şi periculoasă”, dar că rămâne neclar dacă Moscova a trimis în mod deliberat dronele pe teritoriul polonez, relatează Reuters, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Nu există nicio îndoială: dronele au fost lansate intenţionat. Întrebarea este dacă dronele aveau ca obiectiv specific pătrunderea în Polonia. Dacă da (…) atunci este evident vorba de o escaladare majoră”, a comentat şeful diplomaţiei americane, subliniind că vor mai fi necesare „câteva zile” pentru a afla mai multe.
Rubio a mai spus că, dacă se dovedeşte că dronele au fost direcţionate către Polonia, „atunci este evident că va fi o mişcare care va duce la o escaladare a conflictului”.
Şeful diplomaţiei americane a făcut declaraţia jurnaliştilor înainte de a pleca într-o deplasare în Israel şi Marea Britanie.
NATO a anunţat vineri planuri de întărire a apărării flancului estic al Europei, după ce Polonia a doborât drone care îi încălcaseră spaţiul aerian, fiind pentru prima dată când un membru al alianţei occidentale deschide focul în războiul Rusiei din Ucraina.
Tot vineri, Polonia a respins sugestia preşedintelui american Donald Trump că incursiunile ar fi putut fi o greşeală, fiind un rar moment când preşedintele american a fost contrazis de unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi europeni ai săi. Ministrul de externe al Poloniei a declarat pentru Reuters că Polonia speră ca Washingtonul să ia măsuri pentru a-şi arăta solidaritatea cu Varşovia.
Vineri, la Naţiunile Unite, SUA au calificat încălcările spaţiului aerian drept „alarmante” şi au promis să „apere fiecare centimetru din teritoriul NATO”.
Rusia a declarat că forţele sale atacau Ucraina în momentul incursiunilor dronelor şi că nu intenţiona să lovească ţinte din Polonia.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Avioane rusești MiG-31 cu rachete hipersonice Kinjal, zbor de 4 ore în cadrul exercițiilor „Zapad 2025”
Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, aflată la 900 km depărtare de graniță
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.