Manifestaţie masivă anticorupţie la Manila, pentru a doua zi consecutiv / Funcționari și afaceriști filipinezi sunt acuzați că s-au îmbogățit din proiecte ineficiente împotriva inundațiilor

Zeci de mii de protestatari au ieşit din nou în stradă în Manila, luni, a doua zi consecutiv, cerând tragerea la răspundere a celor implicaţi în presupuse acte de corupţie în cadrul proiectelor de prevenire a inundaţiilor, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Protestul, care a început duminică şi a atras peste 600.000 de persoane, va continua până marţi. Este organizat de Iglesia Ni Cristo, o biserică cu 2 milioane de membri, cunoscută pentru votarea în bloc, care şi-a mobilizat membrii la nivel naţional.

Mulţi dintre participanţii la manifestaţia de duminică şi-au exprimat frustrarea faţă de ceea ce au descris ca fiind anchete ineficiente privind nereguli în proiecte majore de infrastructură.

„Solicităm guvernului să efectueze o anchetă reală şi sinceră şi să nu protejeze pe nimeni dintre cei implicaţi în această anomalie”, a declarat Freddie Beley, în vârstă de 60 de ani.

Scandalul s-a extins după ce preşedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a dezvăluit în august rezultatele unui audit intern privind proiectele de control al inundaţiilor, care a scos la iveală nereguli îngrijorătoare.

Acesta a implicat funcţionari din domeniul lucrărilor publice, directori ai marilor firme de construcţii şi parlamentari, care se presupune că s-au îmbogăţit prin proiecte de control al inundaţiilor care nu respectau standardele sau, în unele cazuri, nici nu existau.

Controversa a afectat încrederea investitorilor şi este considerată de unii analişti ca fiind un factor care a contribuit la scăderea creşterii economice la cel mai mic nivel din ultimii patru ani în al treilea trimestru, pe fondul încetinirii cheltuielilor publice.

Marcos a creat o comisie pentru a investiga presupusa corupţie din proiectele de infrastructură, concentrându-se pe instalaţiile de control al inundaţiilor. Preşedintele, fiul unui fost lider acuzat de corupţie pe scară largă în timpul mandatului său, a prezentat măsurile sale represive ca parte a unei iniţiative mai ample pentru responsabilitate şi transparenţă.